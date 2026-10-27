EE. UU. emite alerta de viaje a Nigeria por caso de ébola

Caso de ébola alerta a autoridades en EE. UU. Foto: AFP/Getty

Estados Unidos emitió una alerta sanitaria para sus ciudadanos en Nigeria o para quienes planeen viajar tras la confirmación de un caso de ébola en ese país de África. Las autoridades estadounidenses recomendaron consultar las indicaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC), vigilar posibles síntomas y tomar precauciones durante los viajes.

El caso fue confirmado el 20 de octubre de 2026, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Nigeria (NCDC). La persona infectada había viajado desde Uganda y recibió atención médica en Abuya, capital del país. Las autoridades sanitarias iniciaron el seguimiento de sus contactos.

Nigeria: The Government of Nigeria reactivated Ebola disease-related screening measures for all international travelers, including possible quarantine. Travelers will be screened by communicable disease control officers at the international ports of entry (air, land, and sea) in… pic.twitter.com/kxupQ6UFbi — TravelGov (@TravelGov) October 27, 2026

¿Qué medidas recomienda Estados Unidos ante el caso de ébola en Nigeria?

La alerta de Estados Unidos incluye recomendaciones para las personas que viven en Nigeria o tienen previsto viajar al país. Entre las principales indicaciones se encuentran:

Consultar la información oficial sobre el ébola en el sitio de los CDC

Revisar las recomendaciones sanitarias

Completar el formulario de declaración de salud de Nigeria antes de viajar

Vigilar el estado de salud durante 21 días después de viajar a una zona afectada por un brote de ébola

En caso de riesgo de exposición y aparecen síntomas compatibles con la enfermedad, comunicarse con un profesional de la salud

y aparecen síntomas compatibles con la enfermedad, comunicarse con un profesional de la salud Continuar con la profilaxis contra la malaria de acuerdo con las indicaciones médicas, ya que algunos síntomas pueden confundirse con los del ébola

Si presenta síntomas en Nigeria, comunicarse de inmediato con la línea de ayuda del NCDC , al número 6232

, al número Consultar la información sanitaria de la Embajada de Estados Unidos en Nigeria y su lista de proveedores médicos

de Estados Unidos en Nigeria y su lista de proveedores médicos Revisar con la aseguradora de viaje las opciones de evacuación médica en caso de enfermar durante la estancia

las de evacuación médica en caso de enfermar durante la estancia Inscribirse o actualizar los datos personales en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), del Departamento de Estado estadounidense

Las recomendaciones buscan que los viajeros conozcan los procedimientos sanitarios y sepan cómo actuar ante una posible exposición al virus.

¿Qué se sabe del caso de ébola en Nigeria?

El NCDC confirmó un caso de enfermedad por el virus del ébola, de la variante Bundibugyo. La persona afectada había viajado desde Uganda y presentó síntomas días después de llegar a Nigeria.

Las autoridades sanitarias identificaron contactos cercanos y pusieron en marcha medidas de vigilancia para detectar posibles contagios. El caso también motivó acciones de preparación y respuesta por parte de las instituciones sanitarias nigerianas.

El ébola es una enfermedad grave que puede transmitirse por contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de una persona infectada que presenta síntomas, así como con materiales contaminados. Por ello, las autoridades recomiendan buscar orientación médica ante una posible exposición y evitar el contacto con fluidos corporales de personas enfermas.

La situación epidemiológica puede cambiar conforme avancen las investigaciones y el seguimiento de contactos. Por ello, los viajeros deben consultar las actualizaciones de los organismos sanitarios oficiales antes de desplazarse.

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