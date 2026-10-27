¿La “maldición” de GTA VI otra vez? Emberville se retrasa un día antes de salir

Emberville retrasó su lanzamiento a última hora. Foto: Shutterstock

Emberville, el RPG de acción que mezcla exploración de mazmorras con agricultura y construcción, se retrasó un día antes de su lanzamiento en Steam. Cygnus Cross, su estudio desarrollador, movió el acceso anticipado del 27 de octubre de 2026 al 7 de enero de 2027 para incorporar mejoras que no alcanzó a terminar a tiempo, según PC Gamer y GamingBible.

El anuncio llegó justo después del Steam Next Fest, donde la demo del juego recibió comentarios de los jugadores. El estudio dijo que algunas de las mejoras solicitadas implican cambios profundos en los sistemas del juego y que rehacer el combate con arco, por ejemplo, requería más tiempo del que quedaba antes del estreno.

An Update on Early Access: pic.twitter.com/QwcDTzh9dS — Emberville (@EmbervilleGame) October 26, 2026

¿Por qué hablan de la “maldición” de GTA VI?

El apodo no viene de una conexión directa entre ambos juegos. Grand Theft Auto VI o GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y su llegada ha concentrado tanta atención que varios títulos han movido sus fechas hacia 2027 para evitar competir con Rockstar.

La razón oficial del retraso fue técnica: el equipo quiere incluir mejoras esenciales en la primera versión de acceso anticipado en lugar de lanzar un producto que no cumpla con sus estándares.

La fecha original era el 27 de octubre de 2026

La nueva fecha de acceso anticipado es el 7 de enero de 2027

El retraso equivale a casi tres meses adicionales de desarrollo

El estudio atribuye la decisión a la retroalimentación de la demo y a cambios de sistemas que no podían hacerse de inmediato

¿Qué es Emberville y por qué generó expectativa?

Emberville es un RPG de acción para PC con vista superior, pixel art y una propuesta que combina elementos de Diablo con ideas de Stardew Valley. El jugador explora una prisión mágica subterránea, combate criaturas, rescata sobrevivientes y ayuda a reconstruir un pueblo en ruinas mientras descubre un misterio central, según la página oficial del juego en Steam.

El juego se convirtió en uno de los títulos más comentados del Steam Next Fest: su demo figuró entre las 20 más descargadas del evento, según Vandal. Esa visibilidad ayudó a que la decisión de retrasarlo generara tanta reacción entre los jugadores.

La versión de acceso anticipado incluirá, además, contenido que originalmente estaba previsto para la primera actualización posterior al lanzamiento. Según RPGSite, esto incluirá al jefe final de la primera zona, más idiomas, mejor compatibilidad con mandos y correcciones de errores.

¿Qué cambia para quienes esperaban el juego?

La espera se alarga hasta enero, pero el estudio asegura que la versión inicial será más completa. Cygnus Cross prometió actualizaciones frecuentes, grandes y pequeñas, basadas en los comentarios y sugerencias de la comunidad durante el acceso anticipado.

Para quienes ya lo tenían en su lista de deseados, la página de Emberville en Steam sigue disponible para seguir el proyecto. El juego continuará siendo una experiencia para un jugador en su lanzamiento inicial; el modo cooperativo, el soporte de mods y las versiones de consola están planeados para la versión 1.0, cuya fecha no ha sido anunciada.

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