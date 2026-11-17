Aeromexico volará a Jaimaca directo desde CDMX. Foto: Uno TV

En el marco de la conmemoración por seis décadas de relaciones diplomáticas entre México y Jamaica, Aeroméxico anunció el lanzamiento de su nueva ruta directa entre la Ciudad de México y Montego Bay, la cual comenzará a operar a partir del 18 de marzo de 2027.

Con esta conexión, la aerolínea busca atender a los 35 mil pasajeros anuales que viajan al destino caribeño sin las complicaciones de realizar escalas, optimizando los tiempos de traslado y maximizando la experiencia de los turistas.

De acuerdo con Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas de Aeroméxico, la nueva ruta representará un ahorro significativo en el itinerario de los viajeros.

“Con este vuelo cortaremos el tiempo de traslado entre la Ciudad de México y Jamaica —que actualmente en conexiones toma alrededor de siete horas— a tan solo tres horas y 40 minutos”, Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas de Aeroméxico

Frecuencias y aeronaves

La operación hacia la tierra del reggae se realizará bajo el siguiente esquema:

Inicio de operaciones: 18 de marzo de 2027.

Frecuencias: Tres vuelos semanales (jueves, sábado y domingo).

Aeronave: Boeing 737 MAX, equipado con 16 asientos en Cabina Premier y 150 en Cabina Turista.

Impulso diplomático, comercial y turístico

La fecha de inauguración coincide con el aniversario del establecimiento oficial de los lazos entre ambos países en 1966. Al respecto, Julia Hyatt, embajadora de Jamaica en México, destacó el valor estratégico de la ruta rumbo al 61 aniversario bilateral.

“La nueva conexión aérea de Aeroméxico resulta particularmente oportuna, ya que proporciona una expresión tangible del compromiso compartido de nuestra nación para dar un mayor significado práctico a más de seis décadas de amistad y cooperación”, afirmó la diplomática.

Asimismo, las autoridades reiteraron que el vuelo funcionará como un catalizador para diversificar el intercambio comercial. Hyatt señaló que Jamaica busca atraer mayores inversiones mexicanas en sectores prioritarios como turismo, infraestructura, logística y energía renovable, además de abrir nuevas puertas para que las empresas jamaicanas accedan al mercado mexicano.

Finalmente, la embajadora extendió una invitación a los viajeros mexicanos para explorar la riqueza cultural, natural y musical de la isla, al tiempo que exhortó a los ciudadanos jamaicanos a aprovechar este enlace directo para descubrir la oferta histórica, cultural y de negocios de México.

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