Juan Guevara, periodista especializado en tecnología, advirtió sobre los riesgos de conectarse al Wi-Fi gratuito de un hotel, ya que estas redes pueden poner en peligro la identidad y la información personal de los usuarios, además de facilitar que terceros intenten acceder a sus dispositivos, ante este panorama, también compartió algunas recomendaciones para navegar de forma más segura durante los viajes.

El especialista explicó que, cuando un teléfono, computadora o tableta se conecta a una red Wi-Fi pública, el dispositivo puede permitir la comunicación con otros equipos que utilizan esa misma conexión, lo que abre la posibilidad de que personas con acceso a la red intenten interceptar el tráfico de información o acceder a los dispositivos.

De acuerdo con Guevara, esta situación puede ocurrir incluso si el usuario se encuentra en una habitación distinta, pues alguien alojado en el cuarto de al lado o en otro piso podría compartir la misma red del establecimiento.

¿Cómo proteger tus dispositivos al conectarte al Wi-Fi de un hotel?

Ante estos riesgos, Juan Guevara recomendó dos alternativas para evitar que los dispositivos queden expuestos al utilizar conexiones públicas.

1. Utilizar los datos móviles del teléfono

La primera opción es recurrir a los datos móviles y activar la función de hotspot o punto de acceso personal.

Esta herramienta permite que el teléfono comparta su conexión a internet mediante una señal Wi-Fi protegida y cifrada, a la que pueden conectarse otros dispositivos, como computadoras o tabletas.

De esta manera, los usuarios evitan depender directamente de la red pública del hotel para navegar por internet.

2. Utilizar un router de viaje

La segunda alternativa consiste en utilizar un router de viaje, un dispositivo portátil que puede conectarse a una batería o directamente a un enchufe eléctrico.

Su funcionamiento consiste en recibir la señal Wi-Fi del hotel y crear una red independiente para los dispositivos del usuario, mediante una barrera que evita que estos queden conectados directamente a la red pública del establecimiento.

Así, el equipo ayuda a mantener separados los dispositivos de otros usuarios de la red y ofrece una capa adicional de protección para las comunicaciones.

¿Por qué es peligroso conectarse a una red Wi-Fi pública?

El experto señaló que uno de los principales riesgos de estas conexiones es que otros usuarios de la misma red pueden intentar captar el tráfico de información que se envía a internet.

Esto significa que una persona conectada al mismo Wi-Fi podría buscar interceptar las comunicaciones o aprovechar las vulnerabilidades de los dispositivos para intentar comprometerlos.

Por ello, Guevara insistió en que los viajeros deben tener cuidado al utilizar el Wi-Fi gratuito de hoteles, ya que compartir una conexión con desconocidos puede representar un riesgo para su privacidad y seguridad digital.

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