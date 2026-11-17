Pidió que respetaran su decisión de no dar entrevistas. Foto: AFP

Tania Ruiz, modelo y expareja del expresidente Enrique Peña Nieto, fue abordada por distintos reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes le preguntaron su opinión sobre la bioserie de Angélica Rivera, quien fuera esposa del exmandatario, así como si aparecerá en la producción y quién podría interpretarla.

Sin embargo, ante la presencia de los medios de comunicación, la bloguera y empresaria evitó responder las preguntas y pidió respeto, pues no quería dar entrevistas en ese momento.

“Les pido que me respeten. No quiero dar entrevistas, por favor, se los pido”, se escucha decir a Ruiz en un video compartido este lunes por el programa El Gordo y la Flaca, que posteriormente circuló en redes sociales.

¡LA POTOSINA TANIA RUIZ PIDE RESPETO Y EVITA RESPONDER A LA PRENSA!



La potosina Tania Ruiz protagonizó un momento de tensión con los medios de comunicación, luego de molestarse ante los cuestionamientos de los reporteros. La docialité exigió respeto a la prensa y decidió no… pic.twitter.com/j5WT3hPNdG — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 16, 2026

¿Qué se sabe de la bioserie de Angélica Rivera?

La historia de Angélica Rivera llegará a Netflix en 2027, uno de los detalles confirmados es que Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, interpretará a su madre. La producción estará a cargo de El Estudio, compañía que participó en Luis Miguel, la serie.

Aunque el proyecto ya está en marcha, todavía no se conocen todos los nombres del elenco ni la fecha en que estará disponible en la plataforma. Tampoco se ha detallado qué acontecimientos de la vida de Rivera tendrán mayor presencia en la historia.

Así fue la relación de Tania Ruiz con Enrique Peña Nieto

El vínculo de Tania Ruiz con el expresidente Enrique Peña Nieto comenzó a llamar la atención pública en 2019, cuando ambos fueron fotografiados durante una visita a Madrid, España.

Las imágenes se difundieron en enero de ese año, cuando el político todavía estaba casado con Angélica Rivera. Días después, la actriz informó de su divorcio con el entonces mandatario.

En mayo de 2019, Peña Nieto confirmó que su divorcio ya se había concretado y, durante ese mes, apareció junto a Ruiz en una boda.

El noviazgo duró casi cuatro años y terminó en enero de 2023. Tiempo después, la modelo volvió a hablar de esa relación para aclarar que no había sufrido agresiones por parte del exmandatario.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.