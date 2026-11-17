El ataque fue contra una base de lanzamiento de misiles. Foto: AFP

Estados Unidos bombardeó la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, en respuesta a una serie de ataques de Irán contra instalaciones militares estadounidenses en Baréin. La ofensiva ocurrió horas después de que Teherán reivindicara su tercer ataque en cinco días.

Un responsable militar estadounidense confirmó a la agencia de noticias AFP que aviones de combate utilizaron municiones de precisión contra una base de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria iraní. Washington aseguró que la operación fue en defensa propia.

Estados Unidos ataca base de misiles de Irán en Qeshm

De acuerdo con la fuente militar citada por AFP, el bombardeo tuvo como objetivo una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), tras lo que calificó como una agresión iraní contra personal y activos estadounidenses.

Antes de la confirmación de Washington, la agencia oficial de noticias de Irán había reportado entre cinco y seis explosiones en la isla de Qeshm.

Sin embargo, el vicegobernador provincial aseguró que las explosiones no provocaron daños.

Irán lanza tercer ataque contra base estadounidense en Baréin

Horas antes del bombardeo, los Guardianes de la Revolución anunciaron un nuevo ataque con drones contra un sistema de radar operado por fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin.

Irán aseguró que la operación respondió a repetidas violaciones de su espacio aéreo por parte de drones militares estadounidenses.

Los principales hechos reportados fueron:

Viernes: Irán reivindicó un ataque contra sistemas de radar estadounidenses en Baréin.

Irán reivindicó un ataque contra sistemas de radar estadounidenses en Baréin. Domingo: las fuerzas armadas de Baréin informaron que interceptaron otro ataque.

las fuerzas armadas de Baréin informaron que interceptaron otro ataque. Martes: Irán anunció una tercera ofensiva y Estados Unidos bombardeó Qeshm.

Las hostilidades representan un nuevo aumento de la tensión en Oriente Medio, después de un periodo de relativa calma desde septiembre.

Trump responde a versiones sobre posible ataque químico

La tensión también aumentó después de que la CNN difundiera información sobre un supuesto plan iraní para realizar un ataque químico contra Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, rechazó esas versiones y las calificó como propaganda mediante una publicación en X.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró ante un periodista que se toma “muy en serio” la posibilidad de ese ataque.

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