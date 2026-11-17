Se exigía la salida de Rolón de la Fiscalía de Paraguay. Foto: AFP

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, renunció este martes en medio de las gestiones de la Cámara de Diputados para someterlo a juicio político y de las críticas por su actuación en la crisis de Ueno Bank, institución intervenida por problemas de solvencia.

En una carta dirigida al presidente Pedro Alliana, Rolón Fernández señaló que su salida se produce en el contexto del “juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados”.

El funcionario, de 71 años, ocupaba el cargo desde 2023 y era cuestionado por la manera en que condujo las investigaciones relacionadas con la entidad financiera. Diputados de oposición impulsaban un pedido de juicio político en su contra.

Crisis de Ueno Bank desata cuestionamientos

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank el pasado 3 de noviembre por graves problemas de solvencia. La medida dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos.

La crisis también provocó la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Santiago Peña, acusado de favorecer al banco debido a los vínculos empresariales que mantenía con la institución.

Peña permanece en detención preventiva y fue trasladado este lunes a una cárcel militar.

Alba Rocío Cantero asumirá como fiscal general interina

La presidencia paraguaya confirmó que recibió la renuncia de Rolón Fernández, aunque no ofreció más detalles.

En tanto, Alba Rocío Cantero, de 50 años, asumirá de manera interina las funciones de fiscal general.

Horas antes de la renuncia, el Colegio de Abogados había solicitado a Rolón Fernández “dar un paso al costado” para preservar la institucionalidad del Estado.

Por su parte, Pedro Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, asumió la presidencia de Paraguay el 6 de noviembre, en sustitución de Peña.

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