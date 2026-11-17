Servicios y seguridad han presentado fallas en EE. UU. Foto: Reuters

Durante la última semana, varias fallas tecnológicas han afectado servicios y sectores clave en Estados Unidos. Las interrupciones en plataformas de Microsoft, la suspensión de vuelos en todo el país, los problemas en operaciones bancarias y de United Airlines han puesto bajo atención la dependencia humana de estos sistemas.

A estos incidentes se sumaron las fallas reportadas en servicios de Apple, la interrupción de la red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y un ciberataque contra casi 200 sitios web. Aunque no se ha confirmado que los hechos estén relacionados, las autoridades estadounidenses han señalado que no hay indicios de una operación coordinada para afectar servicios e instituciones.

NSA registra falla en su red interna de comunicaciones

La red de comunicación interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), utilizada por sus empleados para intercambiar información clasificada, sufrió una interrupción temporal durante la mañana de este martes.

CNN reportó el incidente con base en seis fuentes conocedoras del caso, mientras que The Wall Street Journal citó a una persona cercana que atribuyó el problema a una actualización de software. Ambos medios señalaron que no había indicios de un ciberataque.

De acuerdo con la información difundida, la interrupción ocurrió durante labores de mantenimiento programado. Las capacidades consideradas críticas de la agencia continuaron operando.

Ciberataque afecta a casi 200 sitios web y busca robar información

Otro de los incidentes recientes fue un ciberataque contra alrededor de 178 sitios web, entre ellos páginas de BBC, CNN, Zoom, IKEA, Air France-KLM, Salesforce y HSBC en Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el investigador en seguridad Scott Helme, los hackers insertaron código JavaScript malicioso en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma utilizada por distintas compañías para personalizar sus sitios web.

El objetivo era robar información financiera de los usuarios, como números de tarjetas bancarias y datos de criptomonedas, además de cargar código en dispositivos Apple.

Helme señaló que las billeteras de los atacantes recibieron alrededor de 7 mil 40 dólares en un periodo de nueve horas, el 16 de noviembre. También indicó que la mayor parte del código malicioso ya había sido retirada.

Por su parte, Optimizely confirmó que detectó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos de sus clientes. La empresa aseguró que bloqueó la ruta vulnerable, eliminó el código insertado y contactó directamente a las compañías afectadas.

Usuarios reportan fallas en servicios de Apple

Entre los problemas tecnológicos más recientes también se encuentran los reportes de usuarios que tuvieron dificultades para acceder a servicios de Apple.

Esta interrupción se suma a los incidentes registrados en otras plataformas digitales durante la semana. Sin embargo, no se ha confirmado que las fallas de Apple tengan relación con el ciberataque contra los sitios web ni con los problemas reportados en la NSA.

Microsoft, vuelos y bancos: otras fallas registradas en Estados Unidos

Antes de estos incidentes, distintos servicios y sectores también reportaron interrupciones en la última semana:

Microsoft: algunos de sus servicios digitales, entre ellos Outlook, Teams y Copilot , registraron una interrupción que afectó a usuarios durante varias horas.

algunos de sus servicios digitales, entre ellos , registraron una interrupción que afectó a usuarios durante varias horas. Vuelos en Estados Unidos: una falla en la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la suspensión de despegues en todo el país. La interrupción afectó las operaciones aéreas y generó retrasos y cancelaciones.

una falla en la red de comunicaciones de la provocó la suspensión de despegues en todo el país. La interrupción afectó las operaciones aéreas y generó retrasos y cancelaciones. Bancos: usuarios de instituciones financieras estadounidenses reportaron problemas para acceder a servicios digitales y realizar operaciones. Entre los bancos mencionados estuvieron Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan.

usuarios de instituciones financieras estadounidenses reportaron problemas para acceder a servicios digitales y realizar operaciones. Entre los bancos mencionados estuvieron Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan. United Airlines: la aerolínea reportó una falla en sus sistemas que afectó la salida de vuelos. La compañía señaló que el problema no tuvo impacto en las aeronaves que ya estaban en el aire ni en las operaciones de United Express.

Gobierno de Trump descarta que las fallas estén relacionadas con un ataque

Ante la sucesión de incidentes, el presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, restaron importancia a la alarma por las fallas y señalaron que algunos problemas podrían estar relacionados con la actualización de equipos antiguos, no con actos de sabotaje.

Hasta el momento, no se ha confirmado una conexión entre las interrupciones de Microsoft, la FAA, los bancos, United Airlines, Apple y la NSA. Tampoco se ha informado que formen parte de una operación coordinada.

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