Los códigos QR se han convertido en una herramienta muy utilizada para consultar información en restaurantes, tiendas, estacionamientos y otros establecimientos. Sin embargo, antes de escanearlos debes tener cuidado, pues podrían llevarte a una página falsa y convertirte en víctima de un fraude.

En esta edición de Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte cinco recomendaciones que debes tomar en cuenta antes de escanear un código QR, con el objetivo de proteger tu información personal y evitar caer en una estafa.

¿Qué debes revisar antes de escanear un código QR?

1. Revisa que el código no esté manipulado

Lo primero que debes verificar es que el código QR no esté pegado sobre otro, tenga una etiqueta extraña o luzca alterado. Si notas alguna de estas características, desconfía.

2. Revisa el enlace antes de abrirlo

Cuando escaneas un código QR, normalmente aparece un enlace en tu celular que muestra la dirección a la que te llevará. Si notas errores de ortografía, letras extrañas o una dirección que no conoces, evita ingresar.

3. Nunca ingreses datos por impulso

Si después de escanear un código QR te solicitan contraseñas, datos bancarios o información personal, ten cuidado, pues podría tratarse de una página falsa diseñada para robar tu información.

4. Desconfía de los mensajes de urgencia

Mensajes como “evita la multa”, “paga ahora” o “reclama tu premio” pueden ser ganchos utilizados para llamar tu atención y hacer que ingreses a un enlace sin revisar su procedencia.

5. Confirma que el código QR sea legítimo

Si te encuentras en un restaurante, estacionamiento o cualquier otro establecimiento, pregunta al personal si el código QR es real y les pertenece antes de escanearlo.

¿Por qué debes tener cuidado con los códigos QR?

Aunque los códigos QR parecen inofensivos, el verdadero riesgo está en la página a la que te dirigen, pues podría tratarse de un sitio falso utilizado para cometer fraudes.

Por ello, antes de escanear uno, revisa su apariencia, verifica el enlace y confirma que pertenece al establecimiento, especialmente si te solicita información personal o bancaria.

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