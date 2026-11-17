Beneficiarios pueden retirar con su Tarjeta Bienestar: Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal confirmó que la Pensión Bienestar tendrá un aumento en 2027, aunque todavía no ha anunciado de cuánto será el ajuste. El nuevo monto se verá reflejado en el primer pago del próximo año, correspondiente al bimestre enero-febrero, por lo que los beneficiarios recibirán el depósito durante enero.

El incremento forma parte del compromiso de mantener los apoyos por encima de la inflación. En 2026, la Pensión para Adultos Mayores pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos bimestrales; sin embargo, todavía no se confirma cuánto recibirán los beneficiarios en 2027.

¿Cuándo depositarán la Pensión Bienestar con aumento en 2027?

El primer pago de la Pensión Bienestar 2027 corresponderá al bimestre enero-febrero. Esto significa que las personas beneficiarias recibirán el monto actualizado durante enero, una vez que la Secretaría de Bienestar dé a conocer el calendario de depósitos.

Como ocurre habitualmente, las fechas se organizarán por la letra inicial del primer apellido y los recursos se entregarán directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ahora, las autoridades no han publicado los días específicos en que se realizarán los depósitos del primer bimestre de 2027.

¿Qué programas del Bienestar tendrán aumento en 2027?

El incremento anunciado para los Programas para el Bienestar contempla las distintas modalidades de apoyo, entre ellas:

Pensión para Adultos Mayores: actualmente entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses.

actualmente entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses. Pensión Mujeres Bienestar: otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años.

otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. Pensión para Personas con Discapacidad: entrega 3 mil 300 pesos cada bimestre.

entrega 3 mil 300 pesos cada bimestre. Programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: otorga mil 650 pesos bimestrales en su modalidad general.

Estos son los montos vigentes durante 2026. Las nuevas cantidades para cada programa todavía deben ser anunciadas por el Gobierno federal.

¿De cuánto será el aumento de la Pensión Bienestar?

Aunque el Gobierno federal confirmó que habrá incrementos por encima de la inflación, todavía no se conoce el monto exacto que recibirán los beneficiarios en 2027.

Como referencia, la Pensión para Adultos Mayores aumentó 200 pesos en 2026, al pasar de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos bimestrales. Sin embargo, esa actualización no permite asegurar que el siguiente incremento será de la misma cantidad.

Por ello, los beneficiarios deberán esperar el anuncio oficial para conocer cuánto dinero recibirán a partir del primer depósito de 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.