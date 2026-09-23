Ceci Flores pide atender a madres buscadoras que permanecen frente a la FGR: “¿Qué les cuesta recibirlas?”

Ceci Flores, madre buscadora. Foto: Cuartoscuro

La madre buscadora Ceci Flores expresó su apoyo a las mujeres que se encuentran frente a la Fiscalía General de la República (FGR) y pidió a las autoridades atender sus denuncias y demandas relacionadas con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, Flores recordó que lleva 11 años buscando a su hijo Alejandro y que durante ese proceso también localizó sin vida a otro de sus hijos, después de siete años.

“¿Qué les cuesta recibir a las madres?”: Ceci Flores

A través de un video en X, Ceci Flores habló sobre las madres que permanecen frente a la FGR mientras esperan ser atendidas por las autoridades.

“¿Qué les cuesta recibir a las madres?, ¿qué les cuesta salir y darles la cara a las madres?, ¿qué les cuesta salir y recibir a las madres? Pasarlas a una sala, hablar sus temas, platicar con ellas… Atiéndanlas, escúchenlas, acepten sus peticiones, que lo único que queremos es que trabajen y que nos entreguen a nuestros hijos, que los busquen y los encuentren”. Ceci Flores, madre buscadora

Señora Presidenta, señora Fiscal:



Les pedimos que no sean inhumanas. Afuera de la Fiscalía hay familias buscadoras esperando que atiendan sus peticiones. No están pidiendo favores ni nada fuera de la ley; están exigiendo que se respeten sus derechos.



Ya es demasiado doloroso… pic.twitter.com/xeCTJmzmcp — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 22, 2026

“Nuestros hijos no aparecen”, reclama Ceci Flores

La madre buscadora aseguró que las familias enfrentan angustia, incertidumbre y dolor mientras continúan buscando a sus seres queridos.

También pidió a las autoridades aceptar las solicitudes de las madres buscadoras y trabajar en las investigaciones para localizar a sus familiares desaparecidos.

“11 años de impunidad en el tema de mi hijo y cuántos más en el tema de cada madre que se encuentra ahí… porque en realidad no solucionan los temas de verdad porque nuestros hijos todavía no aparecen”. Ceci Flores, madre buscadora

Finalmente, Ceci Flores manifestó su solidaridad con las madres que permanecen frente a la FGR y reiteró su llamado para que sus casos sean atendidos.

“Aunque yo no pueda estar con esas madres, me duele, me duele su dolor porque lo vivo, porque soy una madre que lucha incansablemente por sus desaparecidos, por todos los desaparecidos… De verdad, todo mi apoyo y solidaridad con las madres, aunque yo no pueda estar presente con ellas”. Ceci Flores, madre buscadora

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