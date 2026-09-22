Escudo de las Américas plantea acciones contra 24 grupos criminales: ¿cuáles son?

Escudo de las Américas propone sanciones contra 24 grupos criminales. Foto: AFP

La alianza Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, propuso aplicar medidas colectivas contra 24 grupos del crimen organizado considerados una “amenaza inmediata y compartida” para la región.

La propuesta fue anunciada después de una reunión de líderes de la coalición en la sede de la ONU, donde los países participantes plantearon una primera acción conjunta para combatir el llamado “narcoterrorismo”.

¿Qué sanciones propone Escudo de las Américas?

De acuerdo con el comunicado, los países firmantes pretenden aplicar medidas como:

Congelamiento de activos relacionados con las organizaciones.



relacionados con las organizaciones. Restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes.



para integrantes, asociados y simpatizantes. Responsabilidad penal para quienes proporcionen de manera consciente apoyo material a los grupos.



¿Cuáles son los 24 grupos criminales?

Los 24 grupos mencionados en el acuerdo ya cuentan con sanciones de Washington y operan en distintos países de América Latina y el Caribe.

Entre las organizaciones señaladas se encuentran:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste

Cártel del Golfo

Mara Salvatrucha (MS-13)

El Tren de Aragua

Primeiro Comando da Capital (PCC)

Comando Vermelho

Sendero Luminoso

Cártel de los Soles

Los Viagras

Escudo de las Américas busca activar el TIAR

Para avanzar en la propuesta, los países firmantes anunciaron que solicitarán al Consejo Permanente de la OEA activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El tratado fue creado en 1947 y establece un mecanismo de consulta para coordinar respuestas entre países del continente ante determinadas amenazas. Durante el primer día de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en el hemisferio occidental.

Trump también advirtió que, de ser necesario, Estados Unidos utilizará su capacidad militar.

La alianza Escudo de las Américas reúne a países aliados de la administración estadounidense. Perú, Chile y Colombia se incorporaron recientemente al grupo.

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