ONU designa el 19 de diciembre como Día de las Mujeres Buscadoras

Amnistía Internacional pide protección a buscadoras. Foto: Cuartoscuro

La Asamblea General de la ONU designó el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una fecha que busca reconocer su fortaleza, liderazgo y participación en los procesos de búsqueda.

La decisión ocurre mientras expertas y expertos independientes de Naciones Unidas advierten que las mujeres buscadoras en México siguen enfrentando niveles alarmantes de violencia.

Amnistía Internacional se sumó al llamado para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de protección.

ONU reconoce a las mujeres buscadoras cada 19 de diciembre

Especialistas de Naciones Unidas recibieron con satisfacción la designación del 19 de diciembre y destacaron el reconocimiento internacional a “la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo” de las mujeres que buscan a personas desaparecidas.

Sin embargo, señalaron que ese reconocimiento debe ir acompañado de medidas efectivas que les permitan realizar su labor de manera segura.

Los expertos recordaron que la participación de las familias forma parte de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero subrayaron que la responsabilidad principal de las búsquedas corresponde al Estado.

Amnistía Internacional alerta por violencias contra buscadoras

Amnistía Internacional se sumó al llamado de las personas expertas de Naciones Unidas para que México proteja a las mujeres buscadoras ante los riesgos que enfrentan y que, en algunos casos, han derivado en su desaparición o asesinato.

En su informe “Desaparecer otra vez”, la organización documentó distintas formas de violencia contra las buscadoras, entre ellas:

Desplazamiento forzado

Estigmatización

Revictimización

Altos costos personales y económicos derivados de la búsqueda

Amnistía también señaló que las mujeres buscadoras indígenas y migrantes enfrentan discriminación interseccional que limita su acceso a la justicia y a servicios.

La organización agregó que estas violencias tienen afectaciones en la salud de las mujeres y las obligan a asumir importantes costos durante los procesos de búsqueda.

Ataques contra mujeres buscadoras en Sinaloa

Los expertos de Naciones Unidas destacaron distintos casos recientes ocurridos en Sinaloa.

El 29 de agosto fue reportada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas.

Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores.

El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán.

En febrero, Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del mismo colectivo, fue encontrada muerta en su domicilio en Mazatlán.

Los especialistas advirtieron que estos hechos ocurren en un contexto de “impunidad casi total”.

Piden al Estado proteger a las mujeres buscadoras

Las personas expertas llamaron al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar los ataques contra las mujeres buscadoras.

También pidieron reconocer públicamente la importancia de su trabajo y garantizar su participación segura en las búsquedas e investigaciones.

El llamado enfatiza que la responsabilidad de localizar a las personas desaparecidas corresponde principalmente al Estado y no debe recaer sobre las familias.

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