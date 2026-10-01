Yolanda Andrade se somete a “terapia escalar”: ¿qué es esta práctica y por qué puede ser un fraude?

Foto: Getty Images

Yolanda Andrade, a través de historias compartidas en su cuenta de Instagram este miércoles, dio a conocer que se sometió a una sesión de “terapia escalar”.

Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada por la falta de evidencia científica que respalde sus supuestos beneficios para tratar enfermedades.

El tema cobra relevancia después de que ella contó que decidió dejar algunos de los medicamentos que tomaba y conservar únicamente los necesarios para controlar el dolor.

Yolanda Andrade se somete a “terapia escalar”, ¿qué se sabe?

En una de sus publicaciones, la conductora aparece recostada en una cama mientras dos enfermeras posan a su derecha, mientras que, a su izquierda, el doctor Estudillo, como ella lo llama, le sostiene la mano.

Dicha imagen muestra un mensaje: “Mi Equipo de Seguro… Pronto les contaré cómo este Dr. Estudillo y estas maravillosas mujeres me ayudaron cuando más los necesitaba. No hay palabras para agradecer tanto. Están en mi corazón”.

En la siguiente historia, se escucha a la presentadora, quien mostró con la cámara de su celular parte de los objetos para la terapia. “¿Qué me vas a hacer?”, le preguntó al médico, quien también apareció a cuadro.

“Terapia escalar. Terapia de energía escalar, una cosa impresionante”, respondió el doctor Estudillo. “Dice que me voy a asustar”, contestó Yolanda.

En las siguientes historias, la presentadora aparece dentro de una máquina, la cual también mostró en video desde afuera. “No me preguntes, pero es una maravilla”, dijo mientras grababa.

Al momento, Yolanda Andrade no ha revelado más detalles de la sesión de terapia escalar a la que se sometió.

¿Qué es la “terapia escalar”?

De acuerdo con la cuenta de Kυmelĸan Spa en Instagram, la llamada “terapia escalar” es presentada como una práctica alternativa a la que se atribuyen supuestos beneficios para el organismo, entre ellos fortalecer el sistema inmunológico y favorecer el funcionamiento del sistema linfático.

La misma cuenta relaciona esta práctica con el bienestar y señala que podría ayudar frente al estrés y otros factores que, según su explicación, afectan al cuerpo.

Este tipo de sesiones puede involucrar distintos equipos que sus promotores relacionan con una supuesta “energía escalar”. Uno de ellos es el Repolarizador Escalar, nombre con el que se comercializan dispositivos a los que también se atribuyen efectos sobre el organismo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el doctor Jorge Baraboglia explicó que incorporó el Repolarizador Escalar a la atención de sus pacientes.

En el clip, el médico le atribuye supuestos beneficios como mejorar la calidad de vida, aportar energía y actuar sobre células senescentes, toxinas, metales pesados e incluso células cancerosas.

Cabe mencionar que la llamada energía escalar también suele relacionarse con Nikola Tesla. El científico e inventor realizó investigaciones sobre electricidad, campos y distintos tipos de energía, y en 1901 patentó un método y un aparato relacionados con lo que denominó “energía radiante”.

¿Por qué se cuestionan los supuestos beneficios de la “terapia escalar”?

Sin embargo, las afirmaciones terapéuticas asociadas con esta práctica han sido cuestionadas por la falta de evidencia científica suficiente que respalde sus supuestos beneficios para tratar enfermedades.

Existe un reporte de caso publicado en 2012 sobre el uso de “scalar field therapy” en una niña con un trastorno convulsivo, en el que los autores reportaron una disminución en la frecuencia y duración de las crisis.

Sin embargo, se trató de una sola paciente y los propios investigadores señalaron que era necesario realizar más estudios para comprobar esos resultados.

El tema cobra mayor relevancia cuando estas prácticas o los dispositivos relacionados con la llamada “energía escalar” se promocionan como capaces de prevenir, tratar o curar enfermedades.

Por ejemplo, en Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) llevó ante la justicia a una empresa que comercializaba una máquina presentada como capaz de prevenir y curar enfermedades mediante una supuesta “energía escalar”.

El organismo señaló que la información disponible no permitía comprobar esos beneficios y advirtió sobre el riesgo de generar falsas expectativas en personas con enfermedades graves.

Por ello, hablar de una posible estafa depende de cómo se comercialice el servicio o dispositivo.

El cuestionamiento no significa que toda persona que reciba una sesión de este tipo esté siendo víctima de un fraude, sino que una práctica puede resultar engañosa cuando se presentan como comprobados efectos médicos que no cuentan con evidencia suficiente, especialmente si se cobra por esos supuestos tratamientos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.