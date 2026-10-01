Corte Suprema de EE. UU. avala pena de muerte contra Christa Pike; será la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años

Christa Pike. Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles la ejecución de Christa Pike, una mujer condenada a muerte hace tres décadas por el asesinato de una compañera de clase en Tennessee.

Con ello, se convertirá en la primera estadounidense que será ejecutada desde 2023 y la primera en el estado de Tennessee en 200 años.

La decisión revocó la suspensión temporal que había emitido horas antes un tribunal federal de apelaciones, que buscaba revisar los argumentos presentados por la defensa de Pike.

Christa Pike fue condenada por asesinato en 1995

Pike, quien actualmente tiene 50 años, tenía 18 años cuando fue declarada culpable de participar en el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de un campamento de formación profesional para jóvenes.

De acuerdo con los registros del caso, Pike y su novio golpearon y mataron a Slemmer en 1995.

El cuerpo de la víctima fue localizado con una marca en forma de estrella de cinco puntas en el pecho, un elemento que generó atención nacional durante el proceso judicial.

El novio de Pike, quien tenía 17 años al momento del crimen, fue condenado a cadena perpetua.

Defensa pidió revisar antecedentes de trauma

Los abogados de Pike habían solicitado detener la ejecución al argumentar que durante su infancia sufrió abusos sexuales, violencia y abandono, además de señalar que presentaba trastorno bipolar y estrés postraumático, diagnósticos que, según la defensa, llegaron después de su condena.

La defensa también pidió clemencia al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien rechazó intervenir en el caso.

Un tribunal de apelaciones había ordenado una suspensión temporal para analizar los argumentos relacionados con las condiciones de salud mental y los antecedentes personales de Pike, pero la Corte Suprema permitió continuar con el proceso.

Primera ejecución de una mujer en Tennessee en 200 años

De concretarse la ejecución, Christa Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años y la primera persona ejecutada en Estados Unidos desde 2023.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde 1976 han sido ejecutadas 18 mujeres en Estados Unidos.

Organismos internacionales, incluidos expertos de la ONU, habían solicitado detener la ejecución y revisar la sentencia, al señalar los antecedentes de abuso y sufrimiento psicológico reportados por la defensa.

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