Elecciones intermedias de EE.UU.: ¿en qué estados hay más votantes de origen mexicano?

Será importante el voto de los votantes de origen mexicano. Foto: AFP

De cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos, es importante analizar el comportamiento del voto en sus distintos estados, especialmente en aquellos que concentran las mayores comunidades de origen mexicano, con edad para emitir el sufragio, como California y Texas. Arizona e Illinois son entidades con una importante presencia de población de ascendencia mexicana.

De acuerdo con información de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), la población de origen mexicano puede identificarse mediante la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), que recopila datos sobre el origen hispano o latino de los habitantes del país.

Sin embargo, no todas las personas de origen mexicano tienen derecho a votar. Para participar en las elecciones federales estadounidenses es necesario contar con ciudadanía de ese país y tener al menos 18 años.

¿Qué estados tienen más población de origen mexicano?

Los estados que destacan por la concentración de habitantes de ascendencia mexicana son:

California : concentra una de las mayores comunidades mexicanas de Estados Unidos, aproximadamente 12.7 millones de residentes.

concentra una de las mayores comunidades mexicanas de Estados Unidos, aproximadamente 12.7 millones de residentes. Texas: cuenta con una amplia población de origen mexicano, más de 9 mil 677 millones de residentes.

cuenta con una amplia población de origen mexicano, más de 9 mil 677 millones de residentes. Arizona: destaca por la presencia de habitantes con ascendencia mexicana, con casi 2 millones de residentes.

destaca por la presencia de habitantes con ascendencia mexicana, con casi 2 millones de residentes. Illinois: también reúne una importante comunidad de origen mexicano, con más de un millón 800 mil residentes.

Otros estados con presencia relevante de esta población son Colorado, Nuevo México y Nevada, de acuerdo con infromación de U.S. Census Bureau en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), correspondiente al periodo 2020-2024.

Es importante destacar que las cifras sirven para dimensionar la distribución de la población de origen mexicano en los estados mencionados; sin embargo, no quiere decir que todas tengan derecho al voto o estén en edad de hacerlo.

¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos y qué se votará?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026, a la mitad del mandato presidencial de Donald Trump.

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno estadounidense, durante estos comicios se renovarán:

435 integrantes de la Cámara de Representantes , cuyos mandatos duran dos años.

, cuyos mandatos duran dos años. Aproximadamente una tercera parte del Senado , integrado por 100 legisladores con periodos de seis años.

, integrado por 100 legisladores con periodos de seis años. Diversas gubernaturas y cargos estatales, según el calendario electoral de cada entidad.

Las elecciones determinarán la composición del Congreso para los siguientes dos años y qué partido tendrá la mayoría en cada una de sus cámaras.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en noviembre de 2026 no se elegirá presidente de Estados Unidos.

Aunque muchos de los ciudadanos latinos apoyaron a Donald Trump en su momento, es posible que las cosas cambien tras el endurecimiento de sus políticas migratorias y el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

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