¿Qué es PHP, el lenguaje utilizado en páginas web, y por qué sus vulnerabilidades alertan a los gobiernos de todo el mundo?

Encuentras vulnerabilidad en PHP Foto: Pexels

Investigadores de ciberseguridad identificaron, mediante inteligencia artificial (IA), vulnerabilidades en PHP que encendieron las alertas del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos este miércoles 21 de octubre, ante posibles ataques a servidores y robos de información confidencial.

Cabe señalar que son millones los sitios web que estarían en riesgo porque, precisamente, este lenguaje de programación es utilizado para desarrollar páginas web y aquí en Unotv.com te explicamos a detalle qué es y cómo afectaría.

Two critical vulnerabilities have been identified in PHP, a widely used programming language that powers websites and web applications. These vulnerabilities (CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619) could allow malicious cyber actors to remotely execute code in PHP core, potentially… pic.twitter.com/tnwiQv5v0F — FBI Cyber Division (@FBICyberDiv) October 21, 2026

¿Qué es PHP?

Como mencionamos anteriormente, PHP es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para el desarrollo de páginas web y como generador de los contenidos que se muestran a los usuarios.

En su sitio web oficial menciona que funciona directamente en los servidores, ejecutando instrucciones y generando el contenido en HTML que después se envía al navegador de las personas.

Un ejemplo sería una página como Wikipedia, un usuario busca información en dicho sitio, PHP interviene para recopilar los datos solicitados y los presenta de manera legible en la página.

¿En qué consisten las vulnerabilidades de PHP?

Las vulnerabilidades son fallas en la seguridad que podrían permitir a terceros tomar el control de servidores sin la necesidad de contar con las contraseñas necesarias, poniendo así en riesgo información que se consideraría confidencial.

Por tal motivo, algunas organizaciones y Gobiernos tomaron la decisión de desconectar temporalmente algunas de sus páginas.

Paul Spain, director ejecutivo de Gorilla Cyber Security, mencionó al medio BBC que esta vulnerabilidad podría tener consecuencias terribles si es utilizada por ciberdelincuentes.

¿Cómo encontraron el error?

Las investigaciones de las empresas Calif y Wiz al lenguaje PHP permitieron identificar fallos que llevaban años presentes, encontrados por los modelos de IA que los analizaron.

Salil Kanhere, investigador de ciberseguridad de la UNSW Sydney, mencionó que el problema no es tal cual que existan vulnerabilidades, sino que hay tecnologías que las identifican con gran velocidad.

Advierten también que la inteligencia artificial podría ser utilizada por ciberdelincuentes para identificar errores.

Medidas tomadas

Según dio a conocer la empresa desarrolladora del lenguaje, ya se han publicado actualizaciones de seguridad para corregir estos errores.

Ante esto, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sugirió aplicar las actualizaciones de inmediato y, en caso de no poder, desconectar los sitios temporalmente.

Gobiernos de Reino Unido, la Unión Europea, Singapur y Australia también dieron a conocer recomendaciones buscando proteger sus sitios web.

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