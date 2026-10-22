¿Qué es la Operación Serengeti III que desmanteló miles de redes cibernéticas?

Operación Serengeti III. Foto: Interpol

La Operación Serengeti III, coordinada por la Interpol, permitió desmantelar 10 mil 909 redes cibernéticas maliciosas, detener a mil 462 sospechosos y recuperar más de 105 millones de dólares en fondos ilícitos, como resultado de un operativo en el que participaron autoridades de 21 países.

🚨 Operation Serengeti III dismantles thousands of malicious cyber networks



One of Africa’s largest cybercrime enforcement operations has seen agencies from 21 countries:

🔵 Arrest 1,462 suspects

🔵 Disrupt 10,909 malicious networks

🔵 Recover USD 105 million in illicit funds… pic.twitter.com/qtkofnnPEA — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) October 22, 2026

Las acciones se llevaron a cabo del 29 de junio al 31 de agosto de 2026 y estuvieron dirigidas contra distintas modalidades de ciberdelincuencia, entre ellas fraudes informáticos, ataques de ransomware, estafas en línea, suplantación de correos electrónicos empresariales y extorsión digital.

¿Qué es la Operación Serengeti III y en qué consistió?

La Operación Serengeti III es una iniciativa internacional de aplicación de la ley coordinada por la Interpol para combatir las redes criminales que utilizan herramientas digitales para cometer delitos y obtener recursos económicos de manera ilícita.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la tercera edición de esta operación reunió a investigadores y autoridades policiales de países de África y Estados Unidos, quienes trabajaron de manera conjunta para identificar actividades delictivas, localizar infraestructura tecnológica utilizada por los grupos criminales y ejecutar acciones contra sus integrantes.

La operación se concentró en combatir diferentes formas de delitos cibernéticos, entre ellas:

Fraude informático: actividades engañosas realizadas mediante sistemas digitales para obtener dinero o información de las víctimas

actividades engañosas realizadas mediante sistemas digitales para obtener dinero o información de las víctimas Ransomware: ataques que bloquean o cifran información y pueden exigir un pago para restablecer el acceso

ataques que bloquean o cifran información y pueden exigir un pago para restablecer el acceso Suplantación de correos empresariales (BEC): engaños que utilizan comunicaciones electrónicas para hacerse pasar por empresas o personas y obtener transferencias o datos

engaños que utilizan comunicaciones electrónicas para hacerse pasar por empresas o personas y obtener transferencias o datos Estafas en línea: esquemas fraudulentos que utilizan páginas web, plataformas digitales o aplicaciones para engañar a las personas

esquemas fraudulentos que utilizan páginas web, plataformas digitales o aplicaciones para engañar a las personas Extorsión digital: amenazas realizadas mediante medios electrónicos para exigir dinero u otros beneficios

Antes del inicio de las acciones, investigadores de 20 países africanos y de Estados Unidos recibieron información de inteligencia sobre dominios sospechosos, direcciones IP e infraestructura de comando y control relacionada con actividades criminales.

Esta información permitió a las autoridades identificar objetivos, analizar las redes utilizadas por los presuntos responsables y apoyar las investigaciones en los países participantes.

La Interpol también contó con el respaldo de empresas y organizaciones del sector privado, que proporcionaron información técnica, análisis especializado y conocimientos operativos para localizar las redes y contribuir a las investigaciones.

¿Qué se logró con la Operación Serengeti III?

Según la Interpol, el operativo internacional contra la ciberdelincuencia dejó los siguientes resultados:

10 mil 909 redes cibernéticas maliciosas desarticuladas

desarticuladas Mil 462 sospechosos detenidos en los países participantes

en los países participantes Más de 105 millones de dólares recuperados en fondos ilícitos

recuperados en fondos ilícitos 65 mil 929 víctimas identificadas como objetivos de redes criminales

como objetivos de redes criminales Más de 385 millones de dólares en pérdidas vinculadas con las actividades delictivas investigadas, de acuerdo con las pesquisas financieras

Entre las acciones específicas, las autoridades de Uganda desmantelaron dos redes transnacionales de fraude y detuvieron a 365 ciudadanos extranjeros relacionados con esquemas de inversión y pensiones fraudulentas por internet. Las investigaciones identificaron centros de llamadas, plataformas comerciales falsas y sitios web utilizados para engañar a personas en países asiáticos.

En Angola, los investigadores desarticularon dos centros de minería ilegal de criptomonedas y detuvieron a nueve sospechosos. También incautaron más de 2 mil dispositivos para minar criptomonedas y seis estaciones ilegales de transformación eléctrica.

En Nigeria, las autoridades detuvieron a un sospechoso relacionado con operaciones de phishing y suplantación de correos empresariales. La investigación identificó una base de aproximadamente 2.1 millones de direcciones de correo electrónico. En otro caso, las pesquisas financieras rastrearon más de 2.4 millones de dólares en recursos presuntamente procedentes de un esquema internacional de fraude de inversiones, parte de los cuales habría sido blanqueada mediante transacciones con criptomonedas.

Asimismo, en Tanzania se desarticuló un esquema relacionado con una aplicación móvil de préstamos maliciosa; en Gabón se interrumpió una red de fraude en la importación de vehículos promovida en redes sociales, y en la República del Congo fueron detenidos 30 sospechosos vinculados con una operación de ciberdelincuencia.

La Interpol señaló que algunas investigaciones derivadas de la Operación Serengeti III continúan activas, con el objetivo de identificar a más sospechosos, rastrear recursos ilícitos y analizar las pruebas digitales incautadas.

¿Qué países participaron en la Operación Serengeti III?

La Operación Serengeti III contó con autoridades de 21 países, que coordinaron acciones para combatir la ciberdelincuencia y desarticular redes criminales.

Los países participantes fueron:

Angola

Benín

Camerún

República del Congo

Costa de Marfil

República Democrática del Congo

Esuatini

Gabón

Gambia

Ghana

Kenia

Mozambique

Nigeria

Ruanda

Senegal

Sudáfrica

Tanzania

Uganda

Estados Unidos

Zambia

Zimbabue

La operación recibió apoyo de empresas y organizaciones especializadas, entre ellas Group-IB, Kaspersky, Fortinet, Team Cymru, Uppsala Security, Cybercrime Atlas, Meta, Global Anti-Scam Alliance y la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones de Zimbabue.

El financiamiento conjunto estuvo a cargo del proyecto Global Action on Cybercrime Enhanced (GLACY-e), una iniciativa de la Unión Europea y el Consejo de Europa.

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