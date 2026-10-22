VIDEO: Cruz cae sobre la cabeza de un sacerdote en Colombia; recuerdan tragedia en Ecuador

Un nuevo incidente con una cruz, ahora en Colombia. Foto: Pexels/ilustrativa

Un sacerdote en Colombia sobrevivió después de que una cruz cayera sobre su cabeza mientras participaba en una ceremonia religiosa dentro de una iglesia. El accidente quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa el momento en que la estructura se desprende y golpea al religioso.

El incidente se dio a conocer días después de un accidente similar ocurrido en Guayaquil, Ecuador, donde el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció el 17 de octubre de 2026 tras recibir el impacto de una cruz de madera mientras celebraba una misa.

"CRUZ DE CRISTO CASI MATA A SACERDOTE"



– En Colombia, la cruz de Cristo Jesús casi le da en la cabeza a un cura que pretendía bajarla para hacerle mantenimiento. ¿Qué pasa en las iglesias? pic.twitter.com/bLQkrF2lr2 — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 21, 2026

¿Cómo cayó la cruz sobre el sacerdote en Colombia?

En la grabación difundida en redes sociales se observa al sacerdote acercándose a una cruz para bendecirla durante una ceremonia religiosa.

Cuando el religioso intenta sujetar la estructura, ésta se desprende y cae sobre él, golpeándolo directamente en la cabeza.

El incidente ocurre en cuestión de segundos y queda registrado por una cámara que captaba lo sucedido dentro del templo.

De acuerdo con la información que acompaña al video, el sacerdote sobrevivió al impacto y habría presentado un golpe en la cabeza y algunas lesiones menores.

Sin embargo, hasta el momento no se han difundido reportes médicos oficiales que permitan confirmar la gravedad de las lesiones o el tratamiento que recibió después del accidente.

Tampoco se ha dado a conocer públicamente la identidad del sacerdote, el nombre de la iglesia donde ocurrieron los hechos ni la fecha exacta del incidente.

La grabación comenzó a circular en redes sociales después de que se difundiera otro accidente relacionado con la caída de una estructura religiosa sobre un sacerdote, ocurrido en Ecuador.

Sacerdote murió en Ecuador tras caerle una cruz durante una misa

El pasado sábado 17 de octubre de 2026, el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de 52 años, falleció después de que una cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa.

El accidente ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil, Ecuador.

La ceremonia religiosa estaba siendo transmitida en vivo a través de redes sociales, por lo que el momento del accidente también quedó registrado en video.

En las imágenes se observa al sacerdote frente al altar cuando la estructura, que se encontraba instalada en la pared detrás de él, cae hacia adelante y lo golpea en la cabeza.

Tras el impacto, varios asistentes a la celebración se acercaron para auxiliar al religioso, mientras otras personas solicitaron ayuda médica.

Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

"Guayaquil":

Porque informan que un sacerdote en Ecuador falleció durante una misa tras caerle una cruz sobre la cabeza https://t.co/LtTbCyOxXn — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 18, 2026

Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del padre Patricio Sánchez

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Patricio Alfredo Sánchez Molinari mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a sus familiares y a la comunidad religiosa.

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como los Misioneros Redentoristas, y se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Después del accidente, la comunidad católica organizó una misa en su memoria, mientras que sus restos fueron trasladados a Cuenca, su ciudad natal.

Hasta los reportes posteriores al incidente, no se había informado oficialmente qué provocó el desprendimiento de la cruz instalada detrás del altar.

El caso de Ecuador y el video difundido desde Colombia corresponden a dos incidentes distintos, aunque ambos involucran la caída de una cruz sobre un sacerdote durante una ceremonia religiosa.

En el caso colombiano se reportó que el religioso sobrevivió, mientras que en Ecuador las autoridades eclesiásticas confirmaron el fallecimiento del padre Patricio Sánchez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.