Violencia desplaza a más personas que los desastres naturales en México, al menos medio millón de hogares afectados

Violencia afecta varios estados de la República. Foto: Cuartoscuro

Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares en México reportaron que, al menos, una persona fue víctima de desplazamiento forzado al cambiar de residencia debido a la violencia o inseguridad delictiva más que los desastres naturales, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025, este desplazamiento afectó a alrededor de 1.6 millones de personas. Es la primera ocasión en que el instituto incorpora una pregunta específica sobre desplazamiento interno provocado por violencia.

Violencia provoca más desplazamiento forzado que desastres

Los resultados del Inegi muestran que, durante el mismo periodo, la violencia y la inseguridad provocaron desplazamiento forzado en más hogares que los fenómenos naturales.

Mientras 510 mil hogares reportaron cambios de residencia por inseguridad, los desastres naturales afectaron a 152 mil hogares, integrados por aproximadamente 486 mil personas.

La diferencia también se observa en el número de personas afectadas: el desplazamiento relacionado con la violencia alcanzó a 1.6 millones, frente a los 486 mil habitantes afectados por fenómenos naturales.

Mauricio Rodríguez, de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, explicó que los hogares que reportaron desplazamiento por inseguridad tienen, en promedio, 3.3 habitantes.

En contraste, los hogares donde alguna persona tuvo que desplazarse debido a fenómenos naturales tienen un promedio de 3.4 habitantes.

“En aquellos hogares donde hubo desplazamiento por inseguridad que nos reporta, en promedio, hay 3.3 habitantes. Entonces hay un dato para tener presente, mientras que en los hogares en los cuales se desplazaron por fenómenos naturales es de 3.4. Los habitantes en promedio entonces son hogares un poquito más grandes”, Mauricio Rodríguez, estadísticas socio demográficas INEGI

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