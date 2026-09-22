Camilo presenta en CDMX su nuevo disco; se pronuncia por causas sociales

Camilo habló de la postura de los artistas en conflictos políticos. Foto:David Rubí

Se acaba de estrenar el nuevo disco de Camilo, quien además confirmó una serie de presentaciones en nuestro país para el año entrante. Por ello, el cantante colombiano hizo una parada en la Zona Metropolitana del Valle de México para reunirse con la prensa y hablar de “Para cuando sean mayores”, su más reciente placa de estudio, en la que incluye una colaboración con Evaluna Montaner y que está dedicada a sus dos pequeñas, Índigo y Amaranto, quienes además participan en el álbum con frases y sonidos.

Al ser cuestionado sobre la importancia de los posicionamientos políticos de los artistas en temas tan complejos como el genocidio en Palestina o los damnificados por desastres naturales, el cantante aseguró que es importante que no solo las figuras públicas, sino todas las personas, “escupan para un lado o para otro”, en referencia a elegir apoyar una causa o no, porque es importante buscar el mundo que buscan “heredar a los pequeños”.

Camilo reveló que forma parte de campañas de ayuda en diferentes partes del mundo, pero que ha elegido no difundir el momento en que participa para evitar lucrar o generar una imagen negativa de su impacto en materia social. Lo que sí destacó es que se ha mantenido muy cercano a los damnificados de Venezuela y Colombia.

El nuevo disco de Camilo

La producción de 13 canciones fue creada como un mapa que guía a sus hijas en el futuro e invita a los adultos a reconectar con su esencia, con el niño interno que vive en cada uno de nosotros.

“Para cuando sean mayores” tiene una serie de reflexiones sobre el tiempo, la importancia del juego, disfrutar el presente y también un acercamiento a pensar en torno a la muerte. Sobre este último tema, Camilo afirmó en conferencia de prensa: “Le tengo miedo a tener miedo a morir”.

Camilo llevará el álbum a los escenarios con la gira “Para cuando sean mayores Tour”, que iniciará en Estados Unidos, con paradas en ciudades como Miami, Orlando, Chicago y Nueva York. La gira continuará en octubre, noviembre y diciembre, con presentaciones confirmadas en Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Será hasta febrero de 2027 cuando Camilo llegue a nuestro país, con presentaciones en ciudades como Tampico, Hermosillo, Ciudad de México, Puebla, Villahermosa, Cancún, Mérida, Guadalajara y Monterrey, donde promete una serie de sorpresas.

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