Golpe al Cártel de Sinaloa en EE. UU.: capturan a prófugo y desmantelan red de fentanilo

Detienen a prófugo y desmantelan red de cártel. Foto: Department of Justice

Las autoridades de Estados Unidos asestaron un nuevo golpe a las operaciones del Cártel de Sinaloa al confirmar, por un lado, la captura de un fugitivo buscado por narcotráfico y, por otro, la obtención de sentencias contra una organización dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

Las acciones ocurrieron en casos distintos, pero ambos están relacionados con investigaciones sobre actividades atribuidas a la organización criminal en territorio estadounidense.

Capturan a prófugo buscado por tráfico de cocaína

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) informó la detención de Rogelio Castro, identificado por las autoridades como un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa.

Rogelio Castro, a fugitive associated with the Sinaloa Drug Cartel, was arrested by the USMS assigned to HSTF Chicago Division and GLRFTF. Castro was wanted in the Western District of Texas pursuant to a federal bench warrant for distributing large quantities of cocaine.… pic.twitter.com/aGwCAovcAy — U.S. Marshals Service (@USMarshalsHQ) September 22, 2026

Castro era buscado en el Distrito Oeste de Texas por una orden federal relacionada con la presunta distribución de grandes cantidades de cocaína.

La captura fue realizada por agentes asignados a fuerzas especiales de búsqueda de fugitivos en la región de Chicago y los Grandes Lagos.

Red operaba entre Arizona y Kansas

En un caso separado, la Fiscalía de Estados Unidos en Kansas informó que obtuvo condenas contra el líder y otros integrantes de una organización dedicada al tráfico de drogas.

La investigación comenzó a finales de 2022, cuando agentes federales y policías de Wichita detectaron una estructura que presuntamente trabajaba con el Cártel de Sinaloa para distribuir fentanilo, cocaína y metanfetamina en Kansas.

De acuerdo con las autoridades, integrantes de la red viajaban periódicamente desde Wichita hasta Phoenix, Arizona, para abastecerse de droga que posteriormente distribuían en distintas zonas de Kansas.

NEW: Federal authorities say they dismantled a Sinaloa Cartel-controlled drug trafficking ring that brought fentanyl, methamphetamine and cocaine into Kansas — including a planned shipment of 160,000 counterfeit Percocet pills laced with fentanyl.



According to the U.S.… pic.twitter.com/QiFehpaeyf — Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 22, 2026

Interceptaron 160 mil pastillas de fentanilo

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación ocurrió cuando las autoridades detectaron un cargamento de 160 mil pastillas falsificadas de Percocet mezcladas con fentanilo que sería enviado a Wichita.

Los agentes establecieron vigilancia, observaron el intercambio y posteriormente interceptaron las drogas durante una revisión de tránsito.

La investigación permitió desmantelar parte de la estructura de distribución que operaba en la región.

Cabecilla recibe 19 años de prisión

El presunto líder de la organización, Euriel Talavera, se declaró culpable de conspiración para distribuir fentanilo y fue sentenciado a 19 años de cárcel.

Además, otras 14 personas aceptaron cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas vinculadas con actividades criminales.

Entre las condenas destacan:

Jonathan Gutierrez-Diaz: más de 11 años de prisión por conspiración para distribuir fentanilo.

más de 11 años de prisión por conspiración para distribuir fentanilo. Joe Louis Washington: 10 años por conspiración para distribuir metanfetamina.

10 años por conspiración para distribuir metanfetamina. Aron Garcia-Campa: ocho años por conspiración para distribuir metanfetamina.

ocho años por conspiración para distribuir metanfetamina. Alexis Ortega-Ramos: seis años por conspiración para distribuir fentanilo.

seis años por conspiración para distribuir fentanilo. Shelan D. Peters: cinco años por posesión de arma de fuego relacionada con narcotráfico.

cinco años por posesión de arma de fuego relacionada con narcotráfico. Jermel L. Goines: cinco años por posesión de arma de fuego ligada a actividades de narcotráfico.

Otros implicados recibieron condenas menores, mientras que cuatro personas fueron sentenciadas a libertad condicional.

Un acusado continúa prófugo

Las autoridades señalaron que Richard Oral Mathie, residente de Texas que se declaró culpable de conspiración para distribuir fentanilo, se dio a la fuga antes de conocer su sentencia y actualmente permanece prófugo.

Con la captura de Rogelio Castro y las condenas obtenidas en Kansas, las autoridades estadounidenses consideran que lograron afectar parte de las rutas de distribución utilizadas por el Cártel de Sinaloa para introducir y comercializar drogas, especialmente fentanilo, en distintas zonas del país.

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