Inegi revela que 20 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud

Servicios de salud en México. Foto: Cuartoscuro

En México, alrededor de 20 millones de personas no cuentan con afiliación ni acceso a servicios de salud, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra representa 13.2% de la población, de 130 millones de habitantes, explicó Mauricio Rodríguez, de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

“Hay 13.2% de personas que no tienen ni afiliación ni acceso, de 130 millones pues estamos hablando de alrededor de casi 20 millones de personas, esto crece por el volumen de la población que ha crecido también”, Mauricio Rodríguez, estadísticas socio demográficas INEGI

¿Cuántos mexicanos tienen acceso a servicios de salud?

Durante la presentación de los resultados, el especialista señaló que el porcentaje de personas que reportaron contar con afiliación a algún servicio de salud disminuyó entre 2020 y 2025.

La cifra pasó de 77.1 millones a 72.5 millones de personas durante ese periodo.

Rodríguez explicó que este cambio está relacionado con la reorganización del sistema público de salud registrada entre 2020 y 2025.

De acuerdo con el funcionario, parte de la disminución se observa porque algunos programas de salud que requerían que las personas acudieran a registrarse o darse de alta dejaron de operar bajo ese esquema.

“Hemos visto esta disminución en personas que cuando se les pregunta por afiliación, dejan de decir que están afiliadas por qué desaparecieron programas del sistema de salud que requería que una persona fuera a afiliarse o darse de alta y le daban un carnet”, Mauricio Rodríguez, estadísticas socio demográficas INEGI

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