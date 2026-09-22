Gala Montes defiende a Aleks Syntek tras críticas por sus comentarios en redes: “estoy hasta celosa de ti”

Gala Montes apoya a Aleks Syntek Foto Cuartoscuro

Gala Montes salió en defensa de Aleks Syntek después de las críticas que el cantante recibió por diversos comentarios que realizó durante su presentación en la Alcaldía Benito Juárez el 15 de septiembre y posteriormente en redes sociales.

La actriz aseguró que entiende a Syntek e incluso bromeó con que está celosa porque le ha quitado la atención del público durante los últimos días.

“Yo no sé qué pedo con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo. Aleks, te entiendo, estoy hasta celosa de ti, de verdad estoy celosa porque me estás robando toda la atención de la gente, pero yo sí te entiendo. No te vayas a Inglaterra, sí te queremos en México, te lo juro” mencionó en su historia de Instagram.

Gala Montes sale en apoyo de Aleks Syntek y le dice: “¡No te vayas!”, porque asegura que le está robando todo el foco de atención. 😂



¿Será que entre polémicos se entienden? Porque cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo… aparece este inesperado apoyo. 👀#GalaMontes… pic.twitter.com/bhniZDvFj2 — Andrea Show Tv (@MissCabronaVIP) September 22, 2026

El apoyo de Gala Montes llega después de que Aleks Syntek se presentó en un evento donde realizó diversos comentarios polémicos que se hicieron virales. El cantante criticó el reggaetón y el bajo apoyo a otro tipo de artistas que no son del género urbano.

Tras esto, Aleks Syntek realizó un live en redes para responder a las críticas que recibió después de su presentación.

Cabe señalar que, en los últimos días, Gala Montes también ha dado su opinión sobre diversos temas, lo que ha generado varios comentarios en su contra.

¿Qué hizo Aleks Syntek?

Los comentarios en contra de Aleks Syntek comenzaron después del concierto que dio en la Alcaldía Benito Juárez. Ante las críticas, el cantante decidió contestar a través de sus redes.

En un en vivo, Syntek mencionó varios temas referentes a su carrera y habló sobre diversos comentarios negativos que lo han seguido durante estos años.

Posteriormente, el cantante se burló de quienes le mencionaron que estaba teniendo un brote psicótico e incluso llegó a mencionar a Zague y Paola Rojas.

Tras esto, la periodista le exigió respeto al cantante. Syntek puntualizó que se mudará de México, pues considera que en el país no lo reconocen como en otros lugares, y afirmó que se irá a vivir a Inglaterra.

Por su parte, Gala Montes vive una situación llena de críticas y comentarios por su reciente forma de actuar tras su salida de La Casa de los Famosos. La cantante y actriz ha utilizado sus redes sociales para hablar de diferentes temas y ahora decidió mostrar públicamente su apoyo a Aleks Syntek ante los comentarios que ha recibido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.