Revelan causa de muerte de Hayden Panettiere: fentanilo y otros fármacos

Causa de muerte de Hayden Panettiere Foto: AFP

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años debido a los efectos tóxicos de una mezcla de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, de acuerdo con el reporte del Departamento Forense del condado de Greenville, Carolina del Sur.

Panettiere falleció el 16 de agosto de 2026 en Greenville. Las autoridades determinaron que la manera de su muerte fue accidental. La autopsia no encontró señales de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento.

¿Qué sustancias provocaron la muerte de Hayden Panettiere?

El reporte forense estableció como causa de muerte los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

El fentanilo es un opioide sintético de gran potencia que se utiliza médicamente para tratar dolores severos y que también es producido de manera ilícita. El alprazolam, conocido comercialmente como Xanax, es un ansiolítico.

Por su parte, el metocarbamol es un relajante muscular, mientras que la quetiapina es un antipsicótico que puede utilizarse en el tratamiento de padecimientos como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. El 4-ANPP es un compuesto asociado con la producción de fentanilo.

Así encontraron a la actriz de “Heroes” y “Nashville”

Panettiere fue encontrada sin vida en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur, después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada por un paro cardiaco.

Los paramédicos llegaron al lugar y encontraron a la actriz en paro cardiaco. Iniciaron maniobras de reanimación, pero los esfuerzos no tuvieron éxito y fue declarada muerta en el sitio.

De acuerdo con medios locales, su novio Brian Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el lugar cuando fue localizada.

La investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa por parte de las autoridades correspondientes. El reporte forense estableció la causa y la manera de muerte como accidental.

Hayden Panettiere comenzó su carrera desde bebé

Nacida en 1989, Panettiere ingresó a la industria del entretenimiento desde muy pequeña. A los 11 meses apareció en comerciales y posteriormente desarrolló una carrera en televisión y cine.

Entre sus trabajos se encuentran “Duelo de titanes”, “Sueños sobre Hielo”, “Scream 4” y “Scream 6”, además de sus papeles en las series “Heroes” y “Nashville”.

Durante su trayectoria también atravesó momentos difíciles. En sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, publicadas en mayo, habló sobre las presiones de haber sido una estrella infantil, así como sobre sus experiencias con el alcohol y otras sustancias y su proceso de recuperación.

La actriz también abordó el distanciamiento de su madre, quien administró su carrera durante su infancia.

Su maternidad y la relación con Wladimir Klitschko

Panettiere tuvo una hija en 2014 con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

En una de sus últimas entrevistas, concedida a la revista Momé en julio, la actriz relató que el parto fue una experiencia extremadamente dolorosa y peligrosa que la dejó deprimida y la llevó al consumo de alcohol.

Posteriormente, Panettiere cedió la custodia de su hija a Klitschko.

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