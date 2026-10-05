Trump se pronuncia por elecciones en Brasil: critica conteo de votos en EE.UU.

El mandatario suele criticar los sistemas de conteos de votos. Foto: AFP

El presidente Donald Trump criticó el conteo de votos dentro de Estados Unidos, en un momento donde el candidato Flávio Bolsonaro lleva una estrecha ventaja en las elecciones presidenciales de Brasil.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario resaltó que en ciudades como Detroit y Filadelfia, el conteo de votos suele demorar. Resaltó que, a menudo, los resultados del sufragio en el extranjero suele tardar “semanas en ser amañadas”.

“125 millones de personas votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados salieron poco después de que se cerraran las votaciones, en EL MISMO DÍA! En Detroit, Filadelfia, California y numerosas otras ciudades y estados, los resultados, con cifras mucho más pequeñas, a menudo tardan semanas en ser amañados, quiero decir, calculados”, dijo el presidente.

Brasil permite el voto desde el extranjero para presidente o vicepresidente, por lo que una gran cantidad de brasileños emiten su sufragio desde Estados Unidos.

Donald Trump y su crítica contra los conteos de votos

Donald Trump se pronunció contra el conteo de votos por las elecciones de Brasil cuando tiene un historial relacionado con dicha práctica.

El mandatario sigue sosteniendo que ganó las elecciones del 2020 frente a Joe Biden, pero el conteo de votos no le favoreció. Desde entonces, ha criticado dicho mecanismo.

A finales de septiembre, el republicano dijo que vigilaría de “cerca” las elecciones brasileñas, toda vez que respalda al candidato de derechas, Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

En los comicios del pasado 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo un 47.06% de los sufragios. En cambio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunió el 45.12%. Debido a que ninguno superó el 50%, habrá una segunda vuelta electoral para el 25 de octubre

La victoria de Flávio Bolsonaro representaría una victoria estratégica para Donald Trump, pues significaría el avance de la derecha en Latinoamérica.

El republicano ha creado el Escudo de las Américas, una alianza de seguridad regional con países gobernados por la derecha en el continente. Flávio Bolsonaro ha manifestado su disposición a solicitar el ingreso de Brasil a esa alianza.

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