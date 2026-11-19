Foto: Cuartoscuro

Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Financiera para el Bienestar (Finabien) podrá otorgar créditos a personas y empresas que enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros y financiamiento.

La modificación de las facultades de Finabien le permitirá entregar préstamos y financiamientos por cuenta propia, sin depender de terceros para la dispersión de los recursos.

¿Quiénes podrán solicitar los créditos de Finabien?

Según lo publicado en el DOF, ahora Finabien podrá otorgar préstamos, créditos y financiamientos directamente a personas físicas y morales de sectores de la población y económicos que enfrenten restricciones para acceder a servicios financieros..

Entre los sectores prioritarios que aparecen en los antecedentes de la reforma están las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder al financiamiento.

No obstante, el decreto no establece que estos grupos tengan automáticamente derecho a recibir un crédito ni publica una lista definitiva de beneficiarios.

¿Qué cambia con la reforma a Finabien?

La principal modificación es que Finabien tendrá facultades expresas para otorgar créditos directamente. Con los cambios, podrá realizar las siguientes operaciones:

Otorgar préstamos, créditos y financiamientos directamente a personas físicas y morales

Destinar recursos a fondos de garantía

Participar en esquemas de financiamiento mediante garantías parciales

Aplicar descuentos, quitas y reestructuras, así como cancelar créditos conforme a los criterios autorizados

Ejecutar programas de financiamiento previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, incluidos aquellos que contemplen tasas de interés preferenciales

Celebrar convenios con los gobiernos federal, estatales y municipales para desarrollar proyectos productivos y de financiamiento

La reforma también faculta a Finabien para recibir donaciones, aportaciones y líneas de crédito de distintas instituciones y organismos, bajo las condiciones establecidas en el decreto.

¿Qué tipo de créditos ofrecerá Finabien?

El decreto contempla financiamientos dirigidos a actividades productivas y proyectos que contribuyan al desarrollo económico..

Sin embargo, la publicación no especifica montos máximos o mínimos, tasas de interés, plazos de pago ni condiciones particulares para cada tipo de crédito.

Estos aspectos deberán desarrollarse en las reglas, políticas, términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de Finabien.

Por ello, todavía no es posible determinar cuánto dinero podrá solicitar cada persona ni cuáles serán las condiciones de pago.

¿Cuáles serán los requisitos para obtener un crédito de Finabien?

Aunque el decreto ya establece la facultad de otorgar financiamiento directo, los requisitos para acceder a estos productos todavía deben definirse.

El segundo artículo transitorio establece que Finabien tendrá un plazo de 180 días naturales, contado a partir de la publicación del decreto, para realizar las adecuaciones a su Estatuto Orgánico y demás normativa.

Además, una vez publicado el Estatuto Orgánico, la Junta Directiva tendrá otros 180 días naturales para emitir disposiciones relacionadas con:

Los criterios de elegibilidad y focalización de la población objetivo

Los mecanismos de evaluación crediticia y administración de riesgos

Los criterios para analizar, autorizar, dar seguimiento y recuperar los créditos

Los lineamientos para descuentos, quitas, reestructuras y cancelaciones

Los mecanismos de acompañamiento, capacitación y asistencia técnica, particularmente para los esquemas de financiamiento productivo

¿Cuándo entran en vigor los créditos directos de Finabien?

El decreto establece que las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esto significa que las nuevas atribuciones legales de Finabien comenzarán a tener vigencia en ese momento. Sin embargo, su operación deberá complementarse con las adecuaciones normativas y los lineamientos que establezca la Junta Directiva.

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