SSA implementa estrategia contra el sarampión. Foto: Getty images

La Secretaría de Salud (SSA) informó que el retiro del reconocimiento de México como país libre de transmisión endémica del sarampión, por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no representa una emergencia sanitaria, pero anuncio una estrategia para frenar los contagios en territorio nacional.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que el país mantiene una estrategia contra el sarampión, mediante la cual se han aplicado, hasta el momento, 40.9 millones de vacunas entre 2025 y 2026, con lo que se alcanzó una cobertura poblacional del 90%.

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Respecto al retiro del reconocimiento como país libre de transmisión autóctona del sarampión por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría de Salud informa lo siguiente:



➡️ https://t.co/37C5PMoZer pic.twitter.com/SILendrjIL — SALUD México (@SSalud_mx) November 18, 2026

México perdió su reconocimiento como país libre de sarampión luego de que la OPS confirmara el martes que el virus circula de manera continua en el territorio nacional.

“Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir”, dijo el Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS.

¿Qué hará México para frenar los contagios de sarampión?

las autoridades mexicanas informaron que implementará un Plan de Respuesta Rápida de 90 días, dividido en dos fases conforme a los lineamientos de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los estados donde persisten los contagios se realizarán cercos vacunales y búsqueda activa de casos casa por casa, mientras que en las entidades sin transmisión se mantendrá una vigilancia epidemiológica estrecha para evitar nuevos contagios.

La SSA también informó que México cuenta con casi 11 millones de dosis disponibles para continuar con la estrategia de vacunación.

De ese total, 3.5 millones corresponden a vacunas triple viral, destinadas a niñas y niños de seis meses a nueve años, mientras que más de siete millones son dosis doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Las vacunas son gratuitas y se encuentran disponibles en más de 21 mil puestos de vacunación en todo el país, cuya ubicación puede consultarse en el sitio oficial:

¿Cuál es la situación del sarampión en México?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, actualmente México registra 14 casos activos de sarampión, de los cuales 12 se concentran en Chiapas, mientras que 12 estados acumulan tres meses o más sin registrar contagios.

El Dr. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS, reconoció los esfuerzos realizados para contener los contagios, aunque advirtió que todavía es necesario reforzar las medidas de vigilancia y prevención para frenar la circulación del virus.

“La tendencia en ese país viene a la baja, pero todavía mantiene transmisión constante (…). Mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo”. Doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS.

Para recuperar el estatus de eliminación del sarampión, México deberá demostrar que logró interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos, además de mantener las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

“Todo país que pierda su estatus de eliminación del sarampión deberá presentar un plan que detalle las medidas necesarias para recuperarlo”, dijo Salas.

La meta de las autoridades sanitarias es interrumpir la transmisión del sarampión y lograr el cierre del brote en 2027.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La estrategia de vacunación prioriza a niñas y niños desde los seis meses de edad, así como a adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no cuenten con un esquema completo de vacunación

También contempla al personal de salud y educativo, además de los grupos en situación de vulnerabilidad.

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