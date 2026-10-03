Trump busca restaurar veto a CNN, Politico y MS NOW en la Casa Blanca por seguridad nacional

Presidente Donald Trump. Foto: AFP.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante un tribunal de Washington una moción para restaurar la restricción de acceso de CNN a la Casa Blanca, luego de que un tribunal invalidara la orden impulsada por el presidente Donald Trump, bajo el argumento de que el medio difundió información clasificada o sensible que, según la administración, perjudica la seguridad nacional.

La medida también involucra al portal Politico y a la cadena MS NOW, cuyos accesos a la Casa Blanca habían sido restringidos antes de que una resolución judicial dejara sin efecto la orden.

¿Por qué Trump busca restringir el acceso de CNN?

De acuerdo con el documento presentado por el Departamento de Justicia y recogido por CNN, el gobierno sostiene que el presidente determinó que los medios demandantes habían publicado artículos que perjudicaban la seguridad nacional.

La dependencia argumentó que las publicaciones incluían información que podría estar clasificada o ser sensible y señaló que los medios habían demostrado disposición para difundir contenido que, desde la perspectiva del gobierno, socava la seguridad nacional.

El Departamento de Justicia planteó que limitar el acceso de estos medios a la Casa Blanca impediría que utilizaran esa vía para obtener información que pudiera resultar perjudicial para la seguridad nacional.

La moción fue presentada a última hora del viernes ante el tribunal de Washington, en un intento por restablecer las restricciones que habían sido anuladas previamente.

CNN, Politico y MS NOW cuestionan la medida

En un documento presentado ante el tribunal el lunes por la noche, los medios de comunicación rechazaron los argumentos del gobierno y defendieron la cobertura periodística que había sido cuestionada por Trump.

Los medios sostuvieron que las historias señaladas por el presidente corresponden al tipo de periodismo que, de acuerdo con su interpretación, los redactores de la Constitución de Estados Unidos buscaron proteger.

También calificaron la prohibición de acceso como un ataque a las libertades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La disputa judicial se centra así en las restricciones de acceso a la Casa Blanca y en los argumentos del gobierno sobre la difusión de información clasificada o sensible frente a las garantías constitucionales invocadas por CNN, Politico y MS NOW.

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