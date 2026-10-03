Jet privado desaparece en viaje a Boston: seis personas viajaban a bordo

Jet privado transportaba 6 personas a bordo. Foto: AFP/Ilustratuiva

Un jet privado con seis personas a bordo desapareció mientras viajaba de Bermudas a Boston, Estados Unidos, por lo que la Guardia Costera estadounidense puso en marcha un operativo de búsqueda frente a la costa de Nantucket, Massachusetts.

La aeronave es un Gulfstream G100 que salió del Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en Bermudas, con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La Administración Federal de Aviación (FAA) perdió contacto con el avión durante las primeras horas de este sábado 3 de octubre.

#UPDATE : the plane was traveling from Bermuda to Boston. Current search area is off the coast of Nantucket. Aircraft is a Gulfstream G100 (Tail #CGRJP) — USCGNortheast (@USCGNortheast) October 3, 2026

¿Dónde desapareció el jet que viajaba a Boston?

De acuerdo con la Guardia Costera, la zona de búsqueda se encuentra frente a Nantucket, una isla ubicada frente a la costa de Massachusetts.

La FAA alertó a la Guardia Costera después de que se perdiera el contacto con la aeronave. A partir de entonces fueron desplegados equipos aéreos y marítimos para tratar de localizar el jet y a las seis personas que viajaban en él.

Entre los recursos utilizados participan aeronaves de la Estación Aérea de Cape Cod, un helicóptero MH-60, una embarcación de rescate de 47 pies y el buque de respuesta rápida USCGC William Sparling.

¿Qué se sabe del avión desaparecido?

La aeronave corresponde a un Gulfstream G100, identificado con la matrícula C-GRJP. Registros citados por medios locales indican que se trata de un avión utilizado para traslados médicos y registrado en Canadá.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que el avión haya sido localizado ni han dado a conocer las identidades o el estado de las seis personas que viajaban a bordo. La búsqueda continúa en aguas frente a Nantucket.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.