Denuncian chinches y falta de medicinas en IMSS de Durango

Denunciaron chinches en IMSS de Durango. Fotos: Omar Hernández

Pacientes y familiares del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), en la capital de Durango, denunciaron deficiencias sanitarias y de medicamentos en el nosocomio.

Usuarios aseguran que han notado la presencia de chinches en el mobiliario y las camas del centro médico, con especial afectación en sectores como el área de medicina interna.

“Las camas, las sábanas y las camas, pues hasta salen chinches, me tocó matar tres. ahí donde estuvimos ahí en, en el pasillo y pues bueno, para mí, pues imagínese, o sea, es un hospital.” Derechohabiente IMSS

La problemática resalta a la par del fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales debido a la presencia de una bacteria.

“Ahora estamos con esto de la, de la bacteria, ya no sabemos qué hacer, no nos quieren decir nada, no sabemos si es peligroso. No tienen medicamento, no, nos han mandado varias veces a surtir las recetas nosotros.” Derechohabiente IMSS

A las denuncias por falta de higiene y la investigación epidemiológica en el hospital se suma la creciente inconformidad por el desabasto de insumos médicos y fármacos esenciales.

“Nunca tienen medicamento, se llama Pisaban de cinco miligramos y nunca lo tienen. Tengo tres meses tratando de surtir y me dicen venga el lunes, venga el jueves.” Derechohabiente IMSS

Los afectados esperan que las autoridades de salud atiendan las quejas por insalubridad y falta de medicamentos en el hospital.

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