México alcanza los 130 millones de habitantes; la población está envejeciendo, revela el Inegi

La población en México creció en los últimos 5 años. Foto: Cuartoscuro

México alcanzó una población de 130 millones 911 mil 314 habitantes en 2025, 5 millones más que en 2020, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los nuevos datos también muestran un cambio en la estructura de la población: la edad mediana aumentó tres años en los últimos cinco años, mientras el crecimiento poblacional se desaceleró. Es decir, la población en México está envejeciendo.

¿Cuántas personas viven en México?

La presidenta de la Junta de Gobierno del Inegi, Graciela Márquez, informó que la población total estimada llegó a 130.9 millones de habitantes en 2025. En los últimos cinco años la población creció 5 millones.

De 130.9 millones de mexicanos, 51.9% son mujeres y 48.1% son hombres.

Aunque México continúa sumando habitantes, el ritmo de crecimiento es menor. Mauricio Rodríguez, de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, explicó que entre 2020 y 2025 el crecimiento promedio fue de 0.7% anual.

México tiene una población cada vez más envejecida

La edad mediana de la población también aumentó. En 2020, la mitad de los habitantes tenía 29 años o menos.

Para 2025, esa cifra subió a 32 años o menos, es decir, tres años más en un periodo de cinco años.

El Inegi también reportó que una de cada 10 personas en México tiene 65 años o más.

De acuerdo con Graciela Márquez, el aumento de la edad mediana es un signo de que esta transición demográfica se encuentra en curso.

La encuesta fue levantada en 7.3 millones de viviendas y actualiza los datos registrados en 2020, cuando el país tenía 125.5 millones de habitantes.

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