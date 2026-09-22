Desapariciones en México: reportan 170 casos en la tercera semana de septiembre

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el mediodía del martes 22 de septiembre, que durante la semana comprendida entre el lunes 14 y el domingo 20 de septiembre de 2026 se registraron en México 170 personas “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

91 personas permanecen desaparecidas y no localizadas, lo que equivale al 53.53 % de los casos reportados.

79 personas fueron localizadas, que corresponde al 46.47 % del total de casos reportados.

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que:

3 personas fueron localizadas sin vida .

. 76 personas fueron localizadas con vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 45 casos, integrados por 25 hombres y 20 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Veracruz con 15 casos, divididos en 9 hombres y 6 mujeres.

con 15 casos, divididos en 9 hombres y 6 mujeres. Zacatecas con 15, divididos en 14 hombres y 1 mujer.

con 15, divididos en 14 hombres y 1 mujer. Tamaulipas con 14, divididos en 10 hombres y 4 mujeres.

con 14, divididos en 10 hombres y 4 mujeres. Durango con 9, divididos en 8 hombres y 1 mujer.

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor en hombres. Del total de 170 personas reportadas, 104 fueron hombres y 66 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 50 registros. De ellos, 29 corresponden a mujeres y 21 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 25 y los 29 años, con 18 personas desaparecidas: 5 mujeres y 13 hombres.

Por otra parte, entre los jóvenes de 20 a 24 años se reportaron 17 casos, de los cuales 10 fueron hombres y 7 mujeres.

Los datos muestran que los tres grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 62 mil 739 mil registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de septiembre de 2026 contabilizan 62 mil 739 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

20 mil 86 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 32.02 % del total.

42 mil 653 son personas localizadas, cifra que representa el 67.98 % del total.

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 495 personas localizadas sin vida, que representa el 8.19 % de los localizados.

39 mil 158 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.81 % de los localizados.

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 39 mil 749 corresponden a hombres, 22 mil 972 a mujeres y 18 casos fueron clasificados como indeterminados.

Diez estados concentran 38 mil 861 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 407 casos. Las entidades que le siguen son:

CDMX: 6 mil 200

Nuevo León: 4 mil 749

Guanajuato: 4 mil 358

Puebla: 3 mil 745

Sonora: 3 mil 326

Sinaloa: 2 mil 748

Chiapas: 2 mil 208

Tamaulipas: 2 mil 169

Baja California: mil 951

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 38 mil 861 casos.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 14 mil 238 registros, integrados por 8 mil 391 mujeres y 5 mil 847 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 324 casos, con 5 mil 127 hombres y 2 mil 197 mujeres.

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 76 casos, con 5 mil 294 hombres y mil 782 mujeres.

El grupo de 10 a 14 años acumula 6 mil 23 registros, de los cuales 4 mil 74 corresponden a mujeres y mil 949 a hombres.

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 61 mil 639 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades

Estadounidense con 310 casos

Colombiana con 183 casos

Venezolana con 159 casos

Hondureña con 105 casos

Cubana con 58 casos

Guatemalteca con 56 casos

Salvadoreña con 29 casos

Nicaragüense con 14 casos

Canadiense con 13 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de septiembre de 2026.

Nota: Es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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