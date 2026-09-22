¿Dónde ver tortugas en México? Esta playa de Oaxaca vive un espectáculo natural único

Playas donde anidan tortugas en México. Foto: Cuartoscuro

Si te impresionó el espectáculo de más de 300 mil tortugas golfinas depositando sus huevos en La Escobilla, Oaxaca no puedes perderte estas otras playas mexicanas.

No sólo en esta famosa playa oaxaqueña ocurre el fenómeno llamado arribada, cuando miles de hembras llegan a la playa para poner sus huevos de forma masiva y sincronizada, también hay otros lugares en México que te presentaremos.

Playa Escobilla, Oaxaca: el gran espectáculo de las tortugas

El Santuario Playa Escobilla está en el municipio de Santa María Tonameca, en la costa de Oaxaca. Tiene una superficie de 263.13 hectáreas y 18 kilómetros de costa.

La Conanp recomienda observar las arribadas de manera responsable y mediante guías y prestadores de servicios autorizados, para no afectar a las tortugas durante la anidación.

Otras playas de México donde puedes encontrar tortugas

Escobilla no es la única opción. Si estás armando una ruta de naturaleza por México, hay otras playas y destinos conocidos por la presencia o anidación de tortugas marinas.

Mazunte, Oaxaca

En la costa oaxaqueña, Mazunte es otro destino relacionado con la conservación de tortugas marinas. Es una opción para combinar playa, naturaleza y actividades relacionadas con la vida marina.

Playa Colola y Maruata, Michoacán

En Michoacán están Colola y Maruata, dos playas de la costa del estado que son conocidas por la presencia de tortugas marinas y por las acciones de conservación de estas especies.

Playa Mexiquillo, Michoacán

También en la costa michoacana está Playa Mexiquillo, un destino de naturaleza donde la presencia de tortugas forma parte de los atractivos de la zona.

Tulum y Akumal, Quintana Roo

En el Caribe mexicano, Tulum y Akumal son sitios conocidos por la presencia de tortugas marinas. Aquí el atractivo está más ligado a los ecosistemas costeros y marinos del Caribe.

Cancún e Isla Mujeres, Quintana Roo

La zona de Cancún e Isla Mujeres también forma parte de los destinos del Caribe mexicano donde pueden encontrarse tortugas marinas.

Playón de Mayto, Jalisco

En la costa de Jalisco se encuentra Playón de Mayto, otro sitio relacionado con la conservación y anidación de tortugas marinas.

Playa Las Tortugas, Nayarit

Y en Nayarit está Playa Las Tortugas, otro punto de la costa del Pacífico que puedes considerar si buscas destinos de naturaleza relacionados con estos animales.

Santuario Playa Cuitzmala, Jalisco



Situado en La Huerta, cuenta con una superficie de 20.92 hectáreas. Es clave para la anidación de tortuga golfina, pero también se han documentado nidadas de tortugas laúd, prieta y carey.

Santuario Playa Ceuta, Sinaloa



Localizado en los municipios de Culiacán, Elota y San Ignacio; protege 503.09 hectáreas. Es relevante por sus campamentos tortugueros y la anidación regular de tortuga golfina y laúd. Tiene infraestructura comunitaria para monitoreo biológico y conservación

México: lugar de tortugas marinas

México es considerado el país de las tortugas marinas, ya que alberga seis de las siete especies registradas a nivel mundial:

Laúd (Dermochelys coriacea)

Golfina (Lepidochelys olivacea)

Caguama (Caretta caretta)

Verde o prieta (Chelonia mydas)

Carey (Eretmochelys imbricata)

Lora (Lepidochelys kempii)

Actualmente, todas se encuentran en alguna categoría de peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre las amenazas están la pérdida de hábitat, el cambio climático, la contaminación, el saqueo de huevos y la pesca incidental.

La Policía Ecológica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal te pide que, si tienes la suerte de encontrarte con una tortuga marina en la zona de playa, por favor, sigue estás recomendaciones.



Recuerda, tu acción es clave para el bienestar y la protección de este animal en… pic.twitter.com/ZJBQghy2Ne — SSPGRO (@SSPGro) September 22, 2026

Un viaje para observar, no para molestar

Las tortugas marinas están protegidas, por lo que observarlas implica respetar las reglas de cada sitio. Entre otras guardar silencio, no tomar fotos con flash, no tocar a la tortuga y disfrutar del espectáculo natural,

En las redes sociales de la Policía Ecológica de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGRO) se orienta a los visitantes sobre lo que se debe hacer al encontrar una tortuga marina en la playa:

Llamar al 911 y esperara la llegada de la autoridad correspondiente

No molestar a la tortuga, aleajrse al menos 10 metros u observar su ritual de anidación

Cuando la tortuga termine de anidar y se retire, borrar su presencia sin maltratar el nido

Mostrar a las autoridades la ubicación exacta del nido

Así que si tienes a las tortugas en tu lista de experiencias de viaje, recuerda: la idea es disfrutar el espectáculo natural sin interferir con él.

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