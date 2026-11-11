Imágenes: Atacan con explosivos a RCN Radio en Cali, Colombia; hay dos detenidos

Foto: AFP / Ilustrativa

Un ataque con explosivos contra las instalaciones de RCN Radio en Cali, Colombia, dejó daños en la fachada, vidrios rotos y fragmentos de asfalto desprendidos. Aunque la explosión provocó destrozos en el inmueble, no se reportaron personas heridas, informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Las imágenes difundidas por medios locales, como Red+, muestran cómo quedó la sede de la cadena de radio y televisión después del atentado: parte de la fachada y la acera frente al edificio resultaron dañadas, mientras elementos policiales acudieron al lugar.

URGENTE | Atacan instalaciones de RCN Radio en Cali: criminales lanzaron una granada. Autoridades no reportan heridos. "Nuestra solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación", dice la gobernadora Dilian F. Toro. pic.twitter.com/SNOLp2B4Pj — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 11, 2026

Imágenes muestran los daños en RCN Radio tras la explosión

La explosión, rgistrada durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre de 2026, dejó daños visibles en las instalaciones de RCN en Cali.

En las imágenes difundidas tras el atentado se observan:

Daños en la fachada de las instalaciones del medio de comunicación.

de las instalaciones del medio de comunicación. Grietas en la acera ubicada frente al inmueble.

ubicada frente al inmueble. Vidrios rotos esparcidos en los alrededores.

esparcidos en los alrededores. Fragmentos de asfalto desprendidos por la explosión.

por la explosión. Presencia policial en el sitio del ataque.

Lanzaron explosivo contra las instalaciones de RCN en Cali durante la madrugada de este miércoles. No hubo personas lesionadas y lograron la captura de dos presuntos responsables. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TbsvL1Fr6r — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026

Pese a los daños materiales, las autoridades no reportaron víctimas ni personas lesionadas.

Detienen a dos presuntos responsables del ataque contra RCN

Tras el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella informó a través de su cuenta de X que ordenó movilizar a las fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia para investigar lo ocurrido.

Posteriormente, la Presidencia colombiana confirmó la captura de dos presuntos responsables del ataque.

¡RECHAZO TOTAL AL ATENTADO CONTRA RCN EN CALI!



He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal.



La explosión causó daños… https://t.co/ueN6LlM9ku — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

El mandatario condenó la agresión contra el medio de comunicación y aseguró que no permitirá que grupos armados utilicen la violencia para intimidar a la prensa.

“No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia”, señaló.

RCN y Caracol habían recibido amenazas de atentado

El ataque ocurrió después de que, durante el fin de semana, RCN y Caracol recibieran una alerta sobre posibles atentados, atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ante la advertencia, el Gobierno colombiano reforzó las medidas de seguridad en las instalaciones de ambos medios.

Como medida preventiva, Caracol evacuó al personal de su edificio en Bogotá.

Hasta el momento, el cable no establece que el ELN haya sido identificado oficialmente como responsable de la explosión contra RCN en Cali.

Colombia enfrenta una ola de violencia contra medios y población

El atentado ocurre en medio de una escalada de violencia en Colombia, donde grupos narcotraficantes y guerrillas han realizado ataques con drones y vehículos cargados de explosivos, especialmente en zonas rurales.

Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación forman parte de una problemática histórica en el país.

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, al menos 171 profesionales de la información han sido asesinados en Colombia desde 1977.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el ataque contra RCN Radio e identificar a las personas involucradas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.