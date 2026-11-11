Imágenes: Atacan con explosivos a RCN Radio en Cali, Colombia; hay dos detenidos
La explosión dañó la fachada, rompió vidrios y levantó fragmentos de asfalto; autoridades capturaron a dos presuntos responsables.
Un ataque con explosivos contra las instalaciones de RCN Radio en Cali, Colombia, dejó daños en la fachada, vidrios rotos y fragmentos de asfalto desprendidos. Aunque la explosión provocó destrozos en el inmueble, no se reportaron personas heridas, informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Las imágenes difundidas por medios locales, como Red+, muestran cómo quedó la sede de la cadena de radio y televisión después del atentado: parte de la fachada y la acera frente al edificio resultaron dañadas, mientras elementos policiales acudieron al lugar.
Imágenes muestran los daños en RCN Radio tras la explosión
La explosión, rgistrada durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre de 2026, dejó daños visibles en las instalaciones de RCN en Cali.
En las imágenes difundidas tras el atentado se observan:
- Daños en la fachada de las instalaciones del medio de comunicación.
- Grietas en la acera ubicada frente al inmueble.
- Vidrios rotos esparcidos en los alrededores.
- Fragmentos de asfalto desprendidos por la explosión.
- Presencia policial en el sitio del ataque.
Pese a los daños materiales, las autoridades no reportaron víctimas ni personas lesionadas.
Detienen a dos presuntos responsables del ataque contra RCN
Tras el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella informó a través de su cuenta de X que ordenó movilizar a las fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia para investigar lo ocurrido.
Posteriormente, la Presidencia colombiana confirmó la captura de dos presuntos responsables del ataque.
El mandatario condenó la agresión contra el medio de comunicación y aseguró que no permitirá que grupos armados utilicen la violencia para intimidar a la prensa.
“No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia”, señaló.
RCN y Caracol habían recibido amenazas de atentado
El ataque ocurrió después de que, durante el fin de semana, RCN y Caracol recibieran una alerta sobre posibles atentados, atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ante la advertencia, el Gobierno colombiano reforzó las medidas de seguridad en las instalaciones de ambos medios.
Como medida preventiva, Caracol evacuó al personal de su edificio en Bogotá.
Hasta el momento, el cable no establece que el ELN haya sido identificado oficialmente como responsable de la explosión contra RCN en Cali.
Colombia enfrenta una ola de violencia contra medios y población
El atentado ocurre en medio de una escalada de violencia en Colombia, donde grupos narcotraficantes y guerrillas han realizado ataques con drones y vehículos cargados de explosivos, especialmente en zonas rurales.
Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación forman parte de una problemática histórica en el país.
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, al menos 171 profesionales de la información han sido asesinados en Colombia desde 1977.
Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el ataque contra RCN Radio e identificar a las personas involucradas.
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