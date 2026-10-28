¿Pensión de hasta 17 mil 885 pesos? Revisa si cumples los requisitos del IMSS o ISSSTE

Como obtener una pensión de más de 17 mil pesos. Foto: Shutterstock

Los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE que cumplan determinados requisitos pueden acceder a una pensión de hasta 17 mil 885.85 pesos mensuales en 2026, mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este mecanismo permite complementar el ingreso de quienes se retiran bajo el sistema de cuentas individuales.

Sin embargo, el monto no representa un depósito adicional para todos los pensionados. Se trata de un límite máximo que considera la pensión otorgada y el complemento correspondiente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el límite vigente en 2026 es de 17 mil 885.85 pesos, mientras que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) establece qué trabajadores pueden acceder al beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el complemento de pensión del IMSS en 2026?

De acuerdo con el IMSS, el Fondo de Pensiones para el Bienestar está dirigido a trabajadores que cotizaron exclusivamente bajo la Ley del Seguro Social de 1997 y cumplen las condiciones para obtener una pensión por vejez.

Para acceder al complemento durante 2026 deben reunir los siguientes requisitos:

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997

Tener 65 años o más al solicitar la pensión por vejez

al solicitar la pensión por vejez Contar con al menos 875 semanas cotizadas en 2026

Tener una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024

Recibir una pensión inferior al salario promedio del último año cotizado

No haber retirado excedentes de la cuenta individual, cuando la pensión se contrate mediante renta vitalicia

El instituto precisa que este mecanismo no modifica los requisitos establecidos para obtener una pensión. Su función consiste en complementar el ingreso de quienes cumplen las condiciones legales.

Por ello, las personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y tienen derecho a elegir entre la Ley de 1973 y la de 1997 no son beneficiarias de este complemento.

¿Qué pensionados del ISSSTE pueden recibir el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El beneficio también contempla a trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque sus condiciones de cotización son diferentes a las del IMSS.

La Consar señala que pueden ser beneficiarios los trabajadores que cotizan en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales, establecido a partir del 1 de abril de 2007.

El mecanismo busca complementar las pensiones de quienes se retiran a partir de los 65 años, tomando en cuenta el salario de referencia y el límite vigente.

Para determinar si procede el complemento, se deben revisar las condiciones del régimen pensionario y el monto de la pensión reconocida.

Esto significa que las 875 semanas exigidas por el IMSS en 2026 no son un requisito general para los trabajadores del ISSSTE.

Asimismo, el Fondo no debe confundirse con el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, que tiene reglas distintas para determinar las pensiones.

¿Cómo se calcula la pensión de hasta 17 mil 885 pesos mensuales?

El complemento no consiste en entregar automáticamente 17 mil 885.85 pesos adicionales a los pensionados.

El cálculo considera el salario promedio mensual de referencia del trabajador y la pensión que le corresponde, con un límite máximo establecido para cada año.

Por ejemplo, si una persona cumple todos los requisitos, tiene un salario mensual de referencia de 15 mil pesos y obtiene una pensión de 9 mil pesos, el complemento sería de 6 mil pesos.

En ese caso, el ingreso pensionario total alcanzaría los 15 mil pesos mensuales.

Si el salario de referencia es de 20 mil pesos y la pensión reconocida es de 12 mil pesos, el complemento podría alcanzar los 5 mil 885.85 pesos.

De esta manera, la pensión total llegaría al límite de 17 mil 885.85 pesos vigente en 2026.

Estos ejemplos son ilustrativos. El monto individual depende de la información salarial certificada, la resolución de pensión y las condiciones aplicables.

El límite se actualiza anualmente conforme a la inflación esperada establecida en los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Cómo solicitar el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El IMSS informó que no es necesario realizar una solicitud independiente para obtener el complemento.

La institución revisa automáticamente si el trabajador cumple los requisitos durante el trámite de pensión por vejez.

El procedimiento contempla la recepción de la solicitud, la validación de las condiciones y la determinación del monto que corresponda.

Para iniciar el trámite de pensión ante el IMSS, el portal institucional del Fondo identifica los siguientes documentos:

Credencial para votar vigente

Copia certificada del acta de nacimiento

Documento bancario con CLABE interbancaria a nombre del titular

Comprobante de domicilio, cuando la dirección no coincida con la identificación oficial

Una vez reconocido el derecho, el complemento se deposita mensualmente en la cuenta bancaria registrada.

En el caso del ISSSTE, los trabajadores deben consultar los procedimientos aplicables a su régimen de cuentas individuales y verificar su situación pensionaria ante el instituto.

¿Cuántos pensionados han recibido el complemento del Fondo?

En su comunicado del 21 de junio de 2026, el IMSS informó que 7 mil 224 personas habían recibido el complemento a través del instituto entre julio de 2024 y mayo de 2026.

De acuerdo con Humberto Vázquez Orozco, titular de la Coordinación de Sistemas de Pensiones del IMSS, el apoyo permitió elevar el porcentaje de ingresos que reciben los beneficiarios respecto a su último salario.

Sin el complemento, sus pensiones habrían representado, en promedio, el 52.5% de su último salario. Con el Fondo, esa proporción aumentó al 96.1%.

El instituto reportó que el complemento promedio fue de 4 mil 820 pesos mensuales por persona durante el periodo referido.

Estas cifras corresponden a los beneficiarios registrados por el IMSS y no representan el total de personas atendidas por ambos institutos.

¿Quiénes no pueden recibir este complemento de pensión?

El Fondo no está dirigido a todos los pensionados del IMSS y del ISSSTE.

En el caso del IMSS, quedan fuera quienes tienen derecho a elegir el régimen de la Ley de 1973, quienes no cumplen la edad exigida o quienes no reúnen las condiciones establecidas para el complemento.

Tampoco procede cuando la pensión reconocida es igual o superior al salario de referencia considerado para el cálculo.

El beneficio es distinto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la pensión mínima garantizada.

Por ello, tener 65 años o contar con una pensión del IMSS o ISSSTE no garantiza recibir el complemento.

Los interesados pueden consultar los requisitos en el portal oficial del Fondo de Pensiones para el Bienestar del IMSS y verificar su régimen de cotización antes de iniciar el trámite de retiro.

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