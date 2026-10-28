¿Hay una herencia pendiente? Así puedes saber si un familiar fallecido dejó testamento

Como saber si tu familiar dejó testamento. Foto: Pexels

Si un familiar falleció y no sabes si dejó testamento, en México existe un procedimiento oficial para averiguarlo, incluso si no tienes una copia del documento o desconoces en qué notaría lo realizó. La búsqueda puede hacerse mediante el Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT), con intervención de un notario público o una autoridad judicial.

Este mecanismo permite investigar si una persona otorgó un testamento en alguna entidad del país. Sin embargo, no se trata de una consulta pública en internet donde cualquier persona pueda ingresar el nombre del fallecido y obtener el documento.

La búsqueda forma parte de los procedimientos legales para determinar quiénes tienen derecho a recibir una herencia y cómo deben distribuirse los bienes.

¿Dónde buscar el testamento de un familiar fallecido?

La Secretaría de Gobernación participa en la coordinación del Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT), que reúne información sobre avisos testamentarios registrados en las entidades federativas.

Este registro permite conocer si una persona otorgó un testamento y localizar antecedentes para identificar dónde se realizó.

Para iniciar la búsqueda, los familiares pueden acudir a una notaría pública o recibir orientación ante las autoridades judiciales correspondientes.

Las principales instancias que intervienen son:

RENAT: permite verificar antecedentes testamentarios registrados en distintas entidades del país

permite verificar antecedentes testamentarios registrados en distintas entidades del país Archivo General de Notarías: conserva registros y documentos notariales conforme a la legislación de cada estado

conserva registros y documentos notariales conforme a la legislación de cada estado Notarios públicos: pueden solicitar informes testamentarios dentro de los procedimientos sucesorios correspondientes

pueden solicitar informes testamentarios dentro de los procedimientos sucesorios correspondientes Juzgados: intervienen cuando la sucesión debe tramitarse por la vía judicial

Es importante considerar que el RENAT no permite descargar libremente los testamentos. Su función consiste en facilitar la localización de los avisos registrados.

Paso a paso: ¿cómo saber si un familiar dejó testamento?

Si una persona falleció y sus familiares desconocen si dejó un testamento, pueden seguir este procedimiento:

Conseguir el acta de defunción. Este documento permite acreditar el fallecimiento de la persona Reunir los datos del familiar. Es conveniente contar con su nombre completo y documentos de identificación disponibles Acudir a una notaría pública. El notario puede orientar sobre el procedimiento sucesorio y la solicitud de búsqueda Solicitar los informes testamentarios. La autoridad competente gestionará la consulta ante los registros correspondientes Revisar el resultado. Si existe un aviso testamentario, podrán identificarse los antecedentes necesarios para localizar el documento

Cuando se encuentra un testamento, las personas con derecho a solicitarlo pueden gestionar la documentación correspondiente y continuar con el procedimiento de sucesión.

No es necesario que la familia tenga una copia del testamento para comenzar a investigar si existe.

¿Qué documentos necesitas para buscar un testamento?

Los requisitos pueden cambiar según el estado y la autoridad que intervenga.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Acta de defunción del familiar

Identificación oficial de quien realiza el trámite

Nombre completo y datos de identificación del fallecido

Actas de nacimiento o matrimonio para acreditar parentesco, cuando corresponda

Documentación que permita acreditar interés jurídico, si es necesaria

También puede ser útil presentar información sobre la notaría donde posiblemente se realizó el testamento, aunque no es indispensable conocerla para iniciar la búsqueda.

El acta de defunción puede solicitarse mediante los servicios del Registro Civil. Los requisitos y costos dependen de la entidad federativa.

¿Cuánto cuesta buscar el testamento de una persona fallecida?

No existe una tarifa única nacional para investigar si una persona dejó testamento.

El costo depende de la entidad federativa, del tipo de constancia solicitada y de la autoridad que realiza el trámite.

Además, deben distinguirse los derechos por búsqueda de los honorarios notariales y de los gastos que puedan generarse durante el procedimiento sucesorio.

Por ello, antes de realizar cualquier pago, es recomendable consultar directamente con la notaría o autoridad competente el costo vigente y los documentos necesarios.

¿Qué pasa si el familiar hizo su testamento en otro estado?

Una persona puede otorgar su testamento en una entidad federativa diferente de aquella donde vivía o falleció.

El RENAT permite consultar antecedentes testamentarios de distintas entidades del país, por lo que la búsqueda no necesariamente se limita al lugar de residencia del fallecido.

Por ejemplo, si una persona vivía en la Ciudad de México, pero otorgó su testamento en Jalisco, los informes oficiales pueden ayudar a identificar ese antecedente.

También es posible que una persona haya realizado más de un testamento durante su vida.

En esos casos, las autoridades deben revisar los antecedentes para determinar cuál es la disposición testamentaria aplicable, conforme a su contenido y validez.

¿Qué pasa si no aparece ningún testamento?

Si las autoridades confirman que no existe un testamento aplicable, los familiares pueden iniciar una sucesión intestamentaria.

Este procedimiento permite determinar quiénes tienen derecho a heredar conforme a la legislación correspondiente.

Dependiendo de las circunstancias familiares, pueden tener derechos sucesorios los descendientes, el cónyuge, la concubina o concubinario, los ascendientes y otros parientes reconocidos por la ley.

Durante el procedimiento se identifican los posibles herederos, se designa a un albacea y se realiza el inventario de los bienes.

Posteriormente, se determina cómo deben distribuirse conforme a las disposiciones legales.

La ausencia de un testamento no significa que los bienes se pierdan ni que automáticamente pasen al Gobierno. Existen procedimientos legales para determinar quién puede heredarlos.

¿Cualquier familiar puede solicitar una copia del testamento?

No necesariamente. Una cosa es solicitar orientación sobre la existencia de un testamento y otra obtener una copia certificada del documento.

Para acceder a determinados instrumentos notariales, las autoridades pueden exigir que la persona interesada acredite su interés jurídico.

Por ello, el parentesco no siempre es suficiente para obtener directamente una copia del testamento.

Además, localizar el documento tampoco significa que quien promovió la búsqueda tenga derecho a recibir los bienes.

El testamento debe revisarse dentro del procedimiento sucesorio para identificar a los herederos y determinar cómo se realizará la distribución del patrimonio.

En México, la búsqueda de antecedentes testamentarios y la tramitación de herencias están reguladas por la legislación aplicable en cada entidad y por las disposiciones procesales vigentes.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla la obtención de informes testamentarios dentro de los procedimientos sucesorios. Su implementación es gradual, con fecha límite del 1 de abril de 2027.

Por ello, los familiares deben verificar ante la notaría o autoridad correspondiente qué disposiciones se encuentran vigentes en el estado donde se tramitará la sucesión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.