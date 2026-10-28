Suspenden partidos de la Copa del Rey en España por choque de trenes en Toledo

Suspenden partidos de la Copa del Rey en España Foto: Reuters

Dos trenes chocaron en España este miércoles 28 de octubre, dejando un saldo de al menos 68 personas muertas y 80 heridas, por lo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó que se suspendieran 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey-Mapfre que se jugarían este día.

“Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo“, se puede leer en un comunicado publicado en la página web.

¿Qué partidos se suspendieron tras el accidente?

La RFEF decretó la suspensión de los partidos de la primera eliminatoria de la Copa, donde los equipos Valencia CF, Real Betis, Deportivo Alavés, RC Celta y Levante UD tendrían participación.

La federación puntualiza que: “en próximas fechas, informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados”.

Cabe recalcar que en el comunicado nuevamente se lee el pésame por parte de la RFEF a las víctimas del accidente.

“La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente”, subrayó.

¿Cómo fue el accidente en España?

Cabe señalar que el accidente ocurrió cuando dos trenes de alta velocidad que viajaban a 150 kilómetros al sur de Madrid este miércoles colisionaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

La Guardia Civil habilitó oficinas para que acudan familiares de primer grado de las víctimas del accidente de trenes en Toledo, España. El objetivo es identificar a las personas desaparecidas y tomar muestras de ADN de los familiares que acudan a las oficinas para agilizar el proceso de identificación.

“Desde la Guardia Civil hacemos un llamamiento a los familiares directos para que acudan lo antes posible a estas dependencias para agilizar la identificación”, indicaron en redes sociales.

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