GP de México 2026: ¿Cómo se define el orden de salida de los pilotos de Fórmula 1?

GP de México es este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

La velocidad no sólo importa durante la carrera de Fórmula 1, pues los pilotos deben competir antes de comenzar el día de carrera en una sesión de clasificación que determina desde qué posición arrancarán el Gran Premio de México 2026.

La clasificación, conocida como qualifying o qualy, se disputará el sábado 31 de octubre y definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El objetivo es conseguir el mejor tiempo posible en una vuelta al circuito, sin embargo, la clasificación tiene varias etapas y no todos los pilotos llegan hasta la última sesión.

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*Horarios sujetos a cambios sin previo aviso. pic.twitter.com/HWbcES7nX9 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 28, 2026

¿Cómo funciona la clasificación de Fórmula 1?

La clasificación tradicional de Fórmula 1 se divide en tres etapas: Q1, Q2 y Q3, en el formato de 2026, con 22 monoplazas inscritos, los pilotos deben superar dos rondas eliminatorias para disputar las primeras posiciones de la parrilla.

Q1: participan los 22 pilotos durante 18 minutos, los seis más lentos quedan eliminados.

participan los 22 pilotos durante 18 minutos, los seis más lentos quedan eliminados. Q2: los 16 pilotos restantes tienen 15 minutos para mejorar sus tiempos, los seis más lentos quedan fuera.

los 16 pilotos restantes tienen 15 minutos para mejorar sus tiempos, los seis más lentos quedan fuera. Q3: los 10 pilotos más rápidos disputan la última etapa, de 13 minutos, para definir los primeros 10 lugares de la parrilla.

Los tiempos registrados en la Q3 determinan las posiciones del primero al décimo lugar. Los pilotos eliminados en la Q2 ocupan los siguientes puestos y quienes quedan fuera en la Q1 se colocan detrás, de acuerdo con sus tiempos en esa etapa.

El piloto que consigue el mejor tiempo en la Q3 obtiene la pole position, es decir, el primer lugar de salida para la carrera.

¿Qué pasa si dos pilotos registran el mismo tiempo?

Si dos pilotos consiguen exactamente el mismo mejor tiempo en una etapa de clasificación, la normativa deportiva de la FIA establece que queda por delante quien lo haya registrado primero.

Por eso, cada milésima de segundo puede ser importante para definir las posiciones de salida.

¿La clasificación siempre determina la parrilla de salida?

Aunque los resultados de la clasificación son la base para ordenar a los pilotos, la parrilla definitiva también puede verse afectada por sanciones deportivas.

Por ejemplo, un piloto puede recibir una penalización de posiciones por alguna infracción durante el fin de semana o por determinadas sustituciones de componentes de su monoplaza que estén sujetas a sanción.

En esos casos, la FIA aplica las penalizaciones correspondientes y ajusta el orden de salida antes de la carrera. También existen situaciones en las que un competidor debe comenzar desde el pit lane, en lugar de ocupar su lugar habitual en la parrilla.

Por esta razón, el resultado de la Q3 no siempre coincide exactamente con el orden en el que los 22 pilotos arrancan el domingo.

¿Cuándo es la clasificación del GP de México 2026?

La clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México está programada para el sábado 31 de octubre, de las 15:00 a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera principal se celebrará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas y está prevista a 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

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