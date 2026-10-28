¿Qué pasa con tu dinero de Afore si mueres antes de jubilarte? Así pueden reclamarlo

El retiro de la Afore es un tema que aún causa dudas. Foto: Cuartoscuro

Si una persona fallece antes de jubilarse, el dinero que acumuló en su cuenta Afore no se pierde: sus beneficiarios pueden reclamar los recursos, siempre que acrediten que tienen derecho a recibirlos. El trámite se realiza ante la Afore donde estaba registrada la cuenta y la entrega puede hacerse en una sola exhibición o mediante una pensión, según el caso y el régimen pensionario.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explica que, cuando muere la persona titular de una cuenta, sus recursos pueden entregarse a los beneficiarios que haya designado expresamente o a quienes tengan derecho conforme a la ley.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los recursos de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro que recibe una persona beneficiaria por el fallecimiento del trabajador están exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR).

¿Quién puede reclamar el dinero de una Afore si fallece el titular?

Para recuperar los recursos, es necesario acreditar el derecho a recibirlos. Información de Afore SURA distingue entre beneficiarios legales y personas designadas por el titular.

Entre los beneficiarios legales pueden encontrarse el cónyuge o concubina(o), los hijos menores de edad o mayores que dependían económicamente del trabajador y el padre o la madre, si vivían en el hogar del titular.

También pueden recibir los recursos las personas que el trabajador haya designado expresamente como beneficiarias en su Afore, incluso si no tienen parentesco con él.

Si no se designaron beneficiarios legales ni personas beneficiarias expresas, los recursos pueden reclamarse mediante una resolución judicial.

¿Cómo reclamar la Afore de una persona fallecida?

Si eres beneficiario, estos son los pasos que señala la información de la Consar y Afore SURA para iniciar el trámite:

Identifica en qué Afore estaba registrada la cuenta. Si no lo sabes, puedes consultar con la CURP o el Número de Seguridad Social de la persona fallecida, llamando sin costo a SARTEL al 55 1328 5000. Reúne los documentos necesarios. Debes acreditar el fallecimiento y tu parentesco o designación como beneficiario. Acude a la Afore correspondiente. Ahí podrás iniciar la solicitud para disponer de los recursos o verificar si corresponde una pensión. Si eres beneficiario legal del IMSS, acude primero a la Subdelegación correspondiente. La Consar indica que debes obtener la resolución de pensión y después presentarla ante la Afore, junto con los documentos que acrediten que puedes recibir los recursos. Llena el formato de disposición de recursos. La Afore te proporcionará el documento para solicitar la entrega del dinero.

De acuerdo con Afore SURA, el tiempo para resolver el trámite puede variar según el caso y los documentos entregados; la administradora señala un plazo máximo de 20 días hábiles.

¿Qué dinero de la Afore se puede recuperar?

Los recursos que pueden entregarse dependen del régimen pensionario y de las características de la cuenta.

La Consar detalla que, para quienes tienen derecho a una pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973, pueden entregarse recursos de Retiro 97, Vivienda 97, SAR 92 y Vivienda 92, de acuerdo con los conceptos que correspondan.

En el caso de la Ley del Seguro Social de 1997, la información señala la entrega de recursos de SAR 92 y Vivienda 92.

Si la persona fallecida no tenía derecho a una pensión, la Consar indica que se entregará la totalidad de los recursos en una sola exhibición.

¿El dinero de la Afore que recibes por herencia paga ISR?

No. En septiembre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los recursos de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro que recibe una persona beneficiaria por el fallecimiento de un trabajador están exentos del Impuesto sobre la Renta.

Al resolver la Contradicción de Criterios 49/2026, el máximo tribunal determinó que estos recursos deben recibir el tratamiento previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para los ingresos obtenidos por herencia o legado.

La decisión establece que el dinero debe entregarse íntegramente a la persona beneficiaria, sin cobrarle ISR por esos recursos.

¿Qué pasa si la cuenta Afore estaba inactiva?

La situación puede ser distinta cuando los recursos pertenecen a una cuenta inactiva que cumple determinadas condiciones legales.

Los recursos de ciertas cuentas inactivas pueden transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para cuentas del IMSS, las condiciones mencionadas incluyen que la persona tenga 70 años o más y no mantenga una relación laboral activa; para el ISSSTE, el límite de edad es de 75 años.

Sin embargo, la administración de esos recursos cambia, pero no necesariamente la titularidad de la cuenta. Si tienes dudas sobre una cuenta específica o necesitas reclamar recursos de una persona fallecida, lo recomendable es acudir a la Afore correspondiente para conocer el procedimiento aplicable.

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