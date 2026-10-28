Día de Muertos en Edomex: San Francisco Putla se llena de color naranja

El Día de Muertos se aproxima. Foto: Cuertoscuro/ Archivo

Es la comunidad de San Francisco Putla, Estado de México (Edomex), en donde los cultivos de cempasúchil, nube, alelí y crisalia, están listos para los festejos por el Día de Muertos. Desde el mes de Julio, Emmanuel comenzó a preparar la tierra y sembrar las semillas de las flores que adornarán las ofrendas y los panteones.

“Aquí llevamos un proceso largo porque son de cuatro a cinco meses los que tardamos en preparar nuestra flor para que llegue a este tamaño, iniciamos desde julio cuando preparamos los terrenos y los cultivos, la semilla porque esto se siembra directamente desde semillas”.

Día de Muertos en el Edomex

La cosecha requiere trabajo constante. Así como la flor se corta, se lleva a vender sin intermediarios.

“Es una labor muy tediosa y cansada que requiere de las 24 horas del día a día, porque independientemente que nosotros tengamos el corte a tiempo, la venta se realiza aquí mismo, no hay intermediarios”, explicó Emanuel.

A pesar de la sequía, alrededor de 700 productores cultivan flores en unas dos mil hectáreas para abastecer el mercado nacional y, en algunos casos, exportar su producción. Los campesinos llaman a la población a comprar las flores nacionales.

“En esta temporada en particular se siembran alrededor de 2 mil hectáreas en el estado y yo espero que nos vaya muy bien en exportar, sobre todo a la población que consumamos lo local. El mejor apoyo que tenemos para los productores es comprar lo que ellos producen”, María Eugenia Rojano, secretaria del Campo Edomex.

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