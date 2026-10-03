Videos de las fuertes inundaciones en España: calles de Albacete quedan bajo el agua

Inundaciones en Albacete, España. Foto: AFP | Ilustrativa

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de Albacete, España. En Madrigueras, el agua y el barro afectaron calles y viviendas, mientras los servicios de emergencia desplegaron recursos para atender los daños.

La situación llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha a elevar el Meteocam a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Albacete. La medida fue activada a las 22:15 horas debido a la evolución de las lluvias y tormentas.

INUNDACIONES EN ESPAÑA

🇪🇸⛈️

Lluvias torrenciales y graves inundaciones hoy en #Madrigueras, Albacete.@MeteOrihuela reporta diluvios no solo en la costa, sino también en zonas de interior del sureste de la #PenínsulaIbérica. Esta tarde se registraron 141 L/m2

Vía @MeteOrihuela pic.twitter.com/60iWY6fBv6 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 2, 2026

Imágenes muestran calles y autos bajo el agua

Videos compartidos en redes sociales muestran calles completamente inundadas en Madrigueras, Albacete, donde el nivel del agua habría superado el metro de altura en algunos puntos.

En las imágenes se observan al menos cinco vehículos varados debido a la acumulación de agua, mientras el flujo dificulta el tránsito por las calles de la zona.

Inundaciones provocan afectaciones en Albacete

Madrigueras fue uno de los puntos afectados por las precipitaciones. Las autoridades activaron recursos para apoyar las labores de recuperación en el municipio. Las lluvias provocaron principalmente inundaciones, acumulaciones de agua y obstáculos en calles y carreteras.

La activación del plan de emergencia permitirá coordinar a los servicios de atención y rescate con los municipios afectados.

🚧 SUBIDA DE NIVEL METEOCAM🚧:



📝 Se ha decretado la subida del nivel del METEOCAM, que pasa a estar en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, en la provincia de #Albacete. Debido a la activación de recursos que colaboren en la recuperación de Madrigueras. #112clm pic.twitter.com/Z8lu5Mr5w7 — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) October 2, 2026

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas, cauces o ramblas ante el riesgo de que una crecida repentina pueda arrastrar vehículos o personas.

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