Videos de las fuertes inundaciones en España: calles de Albacete quedan bajo el agua
Las lluvias y tormentas provocaron inundaciones, cortes de carreteras y daños en distintos puntos de Albacete.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de Albacete, España. En Madrigueras, el agua y el barro afectaron calles y viviendas, mientras los servicios de emergencia desplegaron recursos para atender los daños.
La situación llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha a elevar el Meteocam a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Albacete. La medida fue activada a las 22:15 horas debido a la evolución de las lluvias y tormentas.
Imágenes muestran calles y autos bajo el agua
Videos compartidos en redes sociales muestran calles completamente inundadas en Madrigueras, Albacete, donde el nivel del agua habría superado el metro de altura en algunos puntos.
En las imágenes se observan al menos cinco vehículos varados debido a la acumulación de agua, mientras el flujo dificulta el tránsito por las calles de la zona.
Inundaciones provocan afectaciones en Albacete
Madrigueras fue uno de los puntos afectados por las precipitaciones. Las autoridades activaron recursos para apoyar las labores de recuperación en el municipio. Las lluvias provocaron principalmente inundaciones, acumulaciones de agua y obstáculos en calles y carreteras.
La activación del plan de emergencia permitirá coordinar a los servicios de atención y rescate con los municipios afectados.
Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas, cauces o ramblas ante el riesgo de que una crecida repentina pueda arrastrar vehículos o personas.
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