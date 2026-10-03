Tensión en Asia: Corea del Norte vuelve a lanzar un misil balístico al mar de Japón, reporta Seúl

Corea del Norte realizó otro lanzamiento el 20 de septiembre. Foto: AFP

Corea del Sur acusó a su vecino, Corea del Norte, de haber lanzado, al menos, un misil balístico con dirección al mar de Japón.

“Nuestras fuerzas armadas detectaron un misil balístico lanzado desde la región de Wonsan, en Corea del Norte, en dirección al mar del Este”, informó el Estado Mayor Conjunto de Seúl.

El disparo de este proyecto se produce un día después de que Pyongyang calificara al Sur de “despreciable” por exigir una disculpa por la explosión de una mina en la zona desmilitarizada fronteriza (DMZ), que dejó heridos a tres de sus soldados.

Instruction by the Prime Minister in Response to the Suspected Ballistic Missile Launch by North Korea (06:40) pic.twitter.com/mRScHFlYTg — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 2, 2026

Corea del Norte realiza ensayo tras prueba de otros dos misiles en septiembre

El último ensayo que realizó Pyongyang fue el 20 de septiembre tras lanzar dos misiles balísticos de corto alcance a aguas cercanas a su costa este, que los dos países condenaron como amenazas a la paz y la seguridad regional.

Poco después se dio a conocer que el líder norcoreano, Kim Jong Un, observó la prueba de un sistema de “nuevo tipo de arma”, que exaltó como evidencia de la avanzada tecnología militar del país.

Entonces Corea del Sur y Japón condenaron la acción y la catalogaron como amenazas a la paz y la seguridad regional.

La agencia a carga de misiles en Corea del Norte “probó exitosamente un nuevo tipo de arma” en presencia del líder, informó la agencia noticiosa oficial KCNA.

Sin embargo, no precisó en qué consiste el nuevo sistema de armas, pero señaló que Kim elogió el lanzamiento como “una demostración impresionante de tecnología de defensa ultramoderna“.

Kim Jong Un advirtió que los avances darán a los adversarios “un dolor de cabeza incurable y un golpe muy cruel e inevitable”, señaló KCNA.

Corea del Norte asegura que mantendrá sus armas nucleares “para siempre”

Corea del Norte aseguró que mantendrá sus armas nucleares “para siempre” y rechazó los llamados del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para avanzar hacia una península coreana desnuclearizada.

La canciller norcoreana, Choe Son Hui, afirmó que el estatus nuclear de Pyongyang es “irreversible” y permanecerá inalterable, un día después de que Lee planteara ante la Asamblea General de la ONU detener el crecimiento de la capacidad armamentística norcoreana y eventualmente alcanzar una península libre de armas nucleares.

Las declaraciones se producen mientras Corea del Sur busca reactivar el diálogo entre Pyongyang y Washington.

Paralelamente, Corea del Norte informó que realizó pruebas con cohetes de lanzamiento múltiple mejorados de 240 milímetros, equipados con un sistema autónomo de guiado de precisión y con capacidad para alcanzar objetivos a distancias de entre 100 y 115 kilómetros, dependiendo de su modalidad de vuelo.

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