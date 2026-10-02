China supera a EE. UU. en influencia positiva en América Latina, revela Latinobarómetro

El avance de China no significa que superó a EE. UU. en imagen. Foto: AFP

Por primera vez, los latinoamericanos consideran más positiva la influencia de China en América Latina que la de Estados Unidos, de acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2026, publicada este viernes.

El 65% tiene una percepción positiva de la influencia china, frente al 57% de la estadounidense.

El cambio es significativo frente a 2020. Ese año, el 48% consideraba positiva la influencia de China y el 60% la de Estados Unidos. Seis años después, China avanzó 17 puntos porcentuales, mientras Estados Unidos perdió tres.

China gana terreno frente a Estados Unidos en América Latina

El informe atribuye parte del cambio a que Washington estuvo “casi ausente” del hemisferio occidental desde la guerra de Irak de 2003, al concentrar su atención en otras regiones.

Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, explicó que durante ese periodo América Latina se acercó a otras potencias, entre ellas China, la Unión Europea y Japón.

Según Lagos, uno de los factores detrás del avance de China ha sido el acceso de los consumidores latinoamericanos a productos con precios inferiores a otras importaciones.

“El vacío que llena China es el de los bolsillos, más que cualquier otra cosa”, señaló la directora del estudio.

Estados Unidos mantiene mejor valoración como país

Es necesario destacar que el avance de China en percepción de influencia no significa que haya superado a Estados Unidos en imagen general.

Latinobarómetro indica que Estados Unidos conserva una valoración favorable de 63%, mientras China registra 59%. Así, los encuestados diferencian entre la opinión que tienen de cada país y la forma en que evalúan su influencia regional.

El informe también señala que Estados Unidos volvió a poner mayor atención en América Latina tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

De acuerdo con el sondeo, 55% de los latinoamericanos considera que las políticas implementadas por el presidente estadounidense tendrán un impacto negativo en el mundo.

Latinobarómetro encuestó a más de 19 mil personas

La edición 2026 de Latinobarómetro se realizó con más de 19 mil entrevistas en 17 países entre el 7 de mayo y el 17 de junio.

El estudio reporta un margen de error de 1% y forma parte de la serie de mediciones que la organización realiza desde 1995 sobre democracia, economía, seguridad, migración y otros temas de interés regional.

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