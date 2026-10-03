Jasmín Bugarín inicia trámite para renunciar a la ciudadanía de EE. UU.

Jasmín Bugarín. Foto: Cuartoscuro

Jasmín Bugarín informó que inició el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense, luego de ser designada Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nayarit.

A través de un video, señaló que esta decisión va más allá de un trámite jurídico y que responde a sus convicciones y a su lealtad con México; aunque la reforma de nacionalidad única no aplicaría para las elecciones de 2027.

“Responde a mi lealtad con México”: Jasmín Bugarín

Bugarín afirmó que la soberanía de México es un principio que debe protegerse y defenderse.

“Hoy quiero compartirles que voy saliendo del Consulado americano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense. La soberanía de México es un principio irrenunciable que debemos proteger y defender. Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico. Responde a mis convicciones y a mi lealtad con México”, Jasmín Bugarín

Hoy inicié el trámite para renunciar a la ciudadanía estadounidense. Reitero que mi lealtad siempre estará con México y mi compromiso, con el pueblo de Nayarit.



Les iré contando cómo avanza este proceso. pic.twitter.com/zNQFI6BxJ3 — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) October 2, 2026

La integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que México es su patria y que Nayarit representa su compromiso y la razón de su servicio público.

De acuerdo con la designada Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nayarit, mantendrá información constante sobre el proceso de la renuncia de su nacionalidad estadounidense.

Previo al anuncio, Bugarín había declarado no ser responsable por el lugar de nacimiento; sin embargo, enfatizó, sí había elegido su patria.

La política nació en Estados Unidos debido a que sus padres, originarios de Nayarit, emigraron a ese país para trabajar como jornaleros. Después regresó a México cuando era pequeña y fue en Nayarit donde creció, estudió y desarrolló su trayectoria política.

En medio de la polémica, figuras como Ricardo Monreal le sugirieron renunciar a la doble nacionalidad.

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