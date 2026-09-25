Netanyahu desafía a la ONU y busca reelección en Israel en medio de tensiones con Trump

Netanyahu busca la reelección en medio de tensiones con Trump: Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU en medio de tensiones con el presidente de EE. UU., Donald Trump, críticas por la guerra en Gaza y a pocas semanas de las elecciones en Israel.

La visita de Netanyahu ocurrió mientras líderes de distintos países se reunían en Nueva York. Sin embargo, el primer ministro israelí no tenía previsto reunirse con Trump, quien estuvo en la ciudad el martes y posteriormente regresó a Washington.

La ausencia de un encuentro entre ambos se produjo mientras la guerra con Irán continúa y existen diferencias entre los dos gobiernos sobre la forma de llevar adelante el conflicto. La situación ha generado tensión en la relación entre Israel y EE. UU., de acuerdo con la información proporcionada.

Netanyahu y Trump mantienen diferencias por la guerra con Irán

A principios de año, Netanyahu declaró que estaba “hombro con hombro” con Trump, mientras ambos países iniciaban una guerra contra Irán.

Con el paso de los meses, la relación entre ambos líderes se ha tensado debido a diferencias sobre el desarrollo del conflicto. Trump también ha buscado evitar la percepción de que Netanyahu lo llevó a involucrarse en una guerra que, según el presidente estadounidense, sería una “pequeña excursión” de unas pocas semanas.

Durante su estancia en Nueva York, Trump sostuvo reuniones con dirigentes de países árabes, así como con representantes de Dinamarca, Japón, Groenlandia, Ucrania y Venezuela, entre otros.

Posteriormente, regresó a Washington para recibir al presidente de China, Xi Jinping.

Desde que Trump regresó a la presidencia en enero de 2025, Netanyahu se ha reunido con él siete veces, aunque sólo una de esas reuniones ocurrió desde el comienzo de la guerra con Irán.

Natan Sachs, investigador principal del Middle East Institute en Washington, consideró que la ausencia de un encuentro entre ambos representó una oportunidad perdida para Netanyahu en un momento en el que, según sus declaraciones citadas, el primer ministro no puede permitirse fallos.

Netanyahu enfrenta críticas por la guerra en Gaza

La visita a Nueva York también ocurrió mientras Netanyahu enfrenta críticas internacionales por la guerra de Israel en Gaza y por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania.

El conflicto en Gaza comenzó después de los ataques encabezados por Hamás el 7 de octubre de 2023, en los que se produjo una respuesta militar israelí.

Durante su discurso ante la ONU, Netanyahu se dirigió a sus críticos y respondió a las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en Gaza.

Decenas de diplomáticos abandonaron la sala cuando el primer ministro israelí subió al estrado.

Ante esa situación, Netanyahu pidió que también salieran quienes, en sus palabras, fueran “cobardes morales” que permanecieran en el recinto.

El primer ministro también arremetió contra sus críticos y defendió las acciones de Israel durante el conflicto.

Netanyahu cuestiona a Zohran Mamdani

Durante su intervención, Netanyahu también mencionó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien había pedido el arresto del primer ministro israelí.

Netanyahu acusó a Mamdani de difundir mentiras sobre Israel y de poner en peligro a los judíos de Nueva York.

El discurso fue interrumpido en varias ocasiones por vítores de simpatizantes de Netanyahu que se encontraban en la sala.

El primer ministro israelí suele utilizar elementos visuales y otros recursos durante sus intervenciones públicas para reforzar sus mensajes. En esta ocasión, su participación ante la ONU ocurrió a pocas semanas de las elecciones en Israel.

Elecciones en Israel marcan la visita de Netanyahu

Netanyahu enfrenta la reelección el próximo mes, en unos comicios que, de acuerdo con el contexto descrito, estarán vinculados con el debate sobre la responsabilidad de su gobierno ante los fallos de seguridad relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023 y sobre la posición internacional de Israel.

Michael Oren, exembajador israelí en EE. UU. durante un gobierno de Netanyahu, señaló que el primer ministro habría programado su discurso para que pudiera ser transmitido en Israel durante un horario de alta audiencia.

En contraste, Eytan Gilboa, especialista en las relaciones entre EE. UU. e Israel, consideró que el viaje podría afectar la imagen de Netanyahu dentro de Israel debido a la ausencia de reuniones de alto nivel.

Gilboa señaló que, aunque muchos israelíes consideran que la ONU mantiene una posición hostil hacia Israel, la falta de una reunión con Trump puede poner de manifiesto las dificultades en la relación entre ambos gobiernos.

La agenda de Netanyahu en Nueva York

La oficina del primer ministro israelí señaló que muchos líderes mundiales solicitaron reuniones con Netanyahu durante su visita a Nueva York.

Sin embargo, explicó que el primer ministro tenía una agenda apretada y debía regresar a Israel antes del inicio de Sucot, festividad judía que comienza al atardecer del viernes.

Entre los dirigentes incluidos en la agenda de Netanyahu estaban representantes de:

Argentina

Bolivia

Paraguay

Panamá

Etiopía

Grecia

Eslovenia

Papúa Nueva Guinea

La agenda contrastó con la de otros viajes de Netanyahu a Nueva York, cuando sostuvo encuentros con dirigentes como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y el entonces canciller de Alemania, Olaf Scholz.

En esta ocasión, la visita estuvo marcada por su discurso ante la Asamblea General de la ONU, las críticas por la guerra en Gaza, las diferencias con Trump y el contexto de las próximas elecciones en Israel.

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