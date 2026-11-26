Jubilados del IMSS e ISSSTE pueden aumentar pensión. Foto: Cuartoscuro

Las personas jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán recibir también la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en 2027, si tienen 65 años o más y cumplen los requisitos. Así, pueden conservar su pensión y recibir por separado el apoyo federal.

Pensión Bienestar también incluye a jubilados del IMSS e ISSSTE

La Pensión para el Bienestar es un apoyo universal para mujeres y hombres de 65 años en adelante que sean mexicanos por nacimiento o naturalización y residan en el país. Tener una jubilación del IMSS o ISSSTE no impide, por sí mismo, acceder al programa.

El apoyo no es un aumento a la pensión que pagan esas instituciones. Son ingresos distintos: uno corresponde a la jubilación generada durante la vida laboral y el otro es una transferencia del Gobierno federal.

¿Cuánto pagará la Pensión Bienestar en 2027?

El monto para 2027 todavía no ha sido anunciado. Las reglas de operación vigentes establecen que la pensión se actualizará a partir del próximo ejercicio fiscal, pero no precisan la nueva cantidad.

Durante 2026, el programa entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, conforme al calendario de pagos de la Secretaría de Bienestar.

Requisitos para recibir la Pensión Bienestar

Las personas pensionadas que aún no estén inscritas podrán solicitar su incorporación cuando la Secretaría de Bienestar abra un periodo de registro. Los requisitos generales son:

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

Presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP reciente y comprobante de domicilio.

El trámite se realiza en los módulos de Bienestar durante los periodos de registro. La persona interesada debe llevar los documentos para validar su información y, una vez aprobada, recibir su tarjeta.

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