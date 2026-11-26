Estudios relacionan las armas de EU con violencia en México. Foto: Cuartoscuro

Texas es el principal punto de origen de las armas rastreadas hacia México y Sinaloa la entidad donde más se recuperaron, de acuerdo con un tablero de Once Datos elaborado a partir de registros de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), obtenidos y sistematizados por Stop US Arms to Mexico.

El análisis comprende armas recuperadas en México cuyo rastreo permitió identificar su primera venta en establecimientos estadounidenses, lo que ofrece una perspectiva sobre el flujo de armamento entre ambos países. La relación resulta relevante al relacionar con los datos del Gobierno de México que identifica a Estados Unidos como el principal país de procedencia de las armas aseguradas a grupos criminales.

Adicionalmente el estudio One Market, Many Guns, de Stop US Arms to Mexico, identifica que al menos dos tercios de las armas recuperadas en escenas del crimen en México proceden de Estados Unidos.

Texas, Arizona y California encabezan el origen de las armas rastreadas hacia México

El tablero de Once Datos, que comprende el periodo de enero de 2024 al 6 de mayo de 2026, contabiliza 28 mil 091 armas recuperadas en México y rastreadas hasta su primera venta en Estados Unidos. De ese universo, el 69.3% fue comprado en Texas o Arizona.

Los cinco principales estados de origen de las armas rastreadas hacia México son:

Texas: 10 mil 427 armas. Arizona: 9 mil 047 armas. California: mil 911 armas. Nuevo México: 720 armas. Oklahoma: 472 armas.

La concentración en Texas y Arizona también destaca en el informe One Market, Many Guns, que advierte que ambos estados alimentan corredores distintos dentro de México.

Foto: Uno TV

Sinaloa encabeza los estados donde se recuperaron las armas

Del lado mexicano, Sinaloa ocupa el primer lugar, con 3 mil 996 armas rastreadas durante el periodo analizado.

El informe de Stop US Arms to Mexico identifica una conexión importante entre Arizona y el noroeste del país: más de tres de cada cinco armas compradas en ese estado y recuperadas en México fueron localizadas en Sonora y Sinaloa.

Sin embargo, la distribución no se limita a esa región. En Chiapas, el 65% de las armas rastreadas recuperadas en la entidad había sido comprado en Arizona.

Por su parte, las armas adquiridas en Texas tienen una presencia más extendida hacia el norte y centro de México, con Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas entre sus principales destinos.

Los datos muestran que no existe una sola ruta de ingreso del armamento: Arizona tiene una conexión marcada con el noroeste mexicano, mientras que Texas aparece vinculado con distintas entidades del país.

Gobierno de México reporta que 80% de las armas aseguradas proviene de EE. UU.

Las cifras del tablero coinciden con los datos oficiales sobre el origen de las armas decomisadas a organizaciones criminales.

El 8 de septiembre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se habían asegurado 34 mil 353 armas de fuego en México.

De acuerdo con el funcionario, 80% provenía de Estados Unidos. También indicó que el 61% correspondía a armas largas localizadas en Sinaloa, Sonora y Baja California.

En otra conferencia, el 27 de febrero de 2026, García Harfuch señaló que aproximadamente una de cada cinco armas aseguradas en el país había sido decomisada en Sinaloa. Sobre su procedencia, reiteró que alrededor del 80% venía de Estados Unidos.

Aunque estas cifras permiten dimensionar el peso del armamento estadounidense en los decomisos, no identifican por sí mismas las rutas comerciales ni los establecimientos donde fue adquirido cada ejemplar.

Rifles AK-47 y Barrett calibre .50, entre las armas rastreadas

El informe One Market, Many Guns también detalla el tipo de armamento recuperado en México y rastreado hasta compras en Estados Unidos.

Desde 2024, más de la mitad de las armas recuperadas en México con un periodo corto entre su compra y recuperación correspondían al calibre 7.62, utilizado habitualmente en rifles tipo AK-47.

El análisis contabilizó 2 mil 184 armas de ese calibre, dentro de un universo de 4 mil 027 registros de armas con poco tiempo entre su adquisición y recuperación.

Otro dato corresponde a los rifles Barrett calibre .50: desde 2024, 213 armas de este tipo recuperadas en México fueron rastreadas hasta compras en Estados Unidos. La cifra supera la de rifles Barrett recuperados y rastreados en territorio estadounidense durante el mismo periodo.

El estudio también identificó a Century Arms International: más de una tercera parte de las armas con un periodo corto entre compra y recuperación fueron fabricadas por esta compañía y 92% de ellas había sido comprado en Arizona.

Los registros permiten observar no sólo la cantidad de armas que terminan en México, sino también su origen, distribución y características, así como la presencia de armamento de alto poder entre las piezas recuperadas en el país.

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