La temporada navideña está cada vez más cerca y, con ella, llega el momento de sacar el árbol, los adornos y las series de luces que permanecieron guardadas durante meses.

Aunque algunas familias comienzan a decorar desde noviembre, antes de conectar las luces navideñas es importante comprobar que estén en buenas condiciones. Los cables dañados, los enchufes defectuosos o las conexiones en mal estado pueden representar un riesgo de cortocircuitos, descargas eléctricas e incluso incendios.

Por ello, en Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte cinco revisiones que debes hacer antes de colocar las luces en tu árbol de Navidad.

¿Qué revisar en las luces navideñas antes de conectarlas?

Antes de comenzar con la decoración, toma unos minutos para inspeccionar cada serie de luces. Estas son las cinco recomendaciones:

1. Revisa todo el cable

Examina la extensión de principio a fin y busca partes peladas, aplastadas, ennegrecidas, quemadas o con el plástico roto. Si encuentras algún daño, no utilices esa serie de luces.

2. Comprueba el estado de los enchufes

Verifica que las clavijas no estén rotas, flojas o tengan señales de calentamiento. Si presentan alguna de estas condiciones, lo más seguro es reemplazar la serie.

3. Inspecciona los focos uno por uno

Revisa que los foquitos no estén rotos, que no tengan cables expuestos y que sus conexiones estén firmes. Si detectas algún desperfecto, no intentes repararlo con cinta adhesiva.

4. Busca la etiqueta de seguridad

Comprueba que las luces cuenten con una certificación de seguridad y revisa las indicaciones del fabricante. También verifica si están diseñadas para interiores o exteriores, ya que no todas las series pueden utilizarse en ambos espacios.

5. Evita sobrecargar los contactos

No conectes demasiadas series de luces en una misma extensión o contacto. Revisa las indicaciones del fabricante para conocer los límites de conexión y evita colocar las luces cerca de cortinas, papel u otros materiales inflamables.

¿Cuándo debes apagar las luces de Navidad?

Otra recomendación importante es apagar las series navideñas cuando salgas de casa o antes de irte a dormir.

Aunque las luces formen parte de la decoración, mantenerlas encendidas sin supervisión puede aumentar los riesgos si existe alguna falla eléctrica.

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