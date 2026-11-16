Papa León XIV concluye gira por Sudamérica. Foto: AFP

El Papa León XIV concluyó este lunes su gira por Sudamérica y emprendió el regreso a Roma, después de 12 días de actividades en Uruguay, Argentina y Perú, país donde vivió durante casi dos décadas y al que considera parte de su historia personal.

En su último día en Perú, el pontífice visitó un hogar de ancianos en el puerto de Callao y posteriormente encabezó una misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas, en Lima.

De acuerdo con el Vaticano, alrededor de 1.5 millones de personas asistieron a la celebración religiosa, en la que León XIV se despidió de los fieles peruanos.

“Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”, expresó durante su homilía.

También agradeció el recibimiento y el cariño de la población: “¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”, dijo ante los aplausos de los asistentes.

Papa León XIV expresó su gratitud por Perú

Antes de abandonar el país, el pontífice compartió un mensaje de agradecimiento por los días que pasó con las comunidades peruanas.

En su publicación, destacó la fe y devoción de los fieles, además de agradecer a quienes hicieron posible su viaje apostólico.

No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión. Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este #ViajeApostólico. He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 16, 2026

“Me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, expresó.

El mensaje concluyó con una despedida: “¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”.

¿Qué hizo el Papa León XIV durante su gira por Sudamérica?

Durante 12 días, el líder de la Iglesia católica recorrió Uruguay, Argentina y Perú, donde reunió a multitudes y abordó temas como la pobreza, la justicia social, la violencia contra las mujeres y la protección del medio ambiente.

En Uruguay visitó un barrio de Montevideo afectado por la violencia relacionada con el narcotráfico. En Argentina encabezó celebraciones religiosas multitudinarias y se reunió con víctimas de abusos cometidos por integrantes del clero.

La toma aérea de la base aérea de Las Palmas para la última misa del Papa Leon XIV en Lima es una cosa impresionante; queda claro que el Perú es un país católico, apostólico y romano. ¡Viva el Papa y viva el Perú! 🇵🇪 pic.twitter.com/M8MXUqIird — Manuel De La Flor (@manuel_delaflor) November 16, 2026

En Perú, uno de los momentos más emotivos ocurrió durante su regreso a Chiclayo, donde vivió como misionero y obispo. También visitó comunidades de la Amazonía, donde denunció la destrucción ambiental y el abandono de los pueblos indígenas.

La gira representó uno de los recorridos más exigentes de su pontificado, debido a la agenda de actividades y a que se realizó semanas después de que fuera sometido a una cirugía pulmonar.

Con su regreso a Roma, León XIV concluye su viaje por Sudamérica, aunque, como él mismo expresó, continuará con su misión al frente de la Iglesia católica.

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